Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|22,70
|21,72
|4,51
|Türk Traktör
|168,70
|162,20
|4,01
|Anadolu Grubu Holding
|23,30
|22,80
|2,19
|Sarkuysan
|12,69
|12,45
|1,93
|Akçansa
|13,85
|13,66
|1,39
|Zorlu Enerji
|1,55
|1,53
|1,31
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,43
|13,26
|1,28
|Deva Holding
|22,60
|22,32
|1,25
|Türk Telekom
|7,39
|7,31
|1,07
|Çimsa
|27,80
|27,54
|0,94
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|2,26
|0,88
|Alkim Kimya
|16,38
|16,24
|0,86
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,37
|0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,46
|25,30
|0,63
|Mavi Giyim
|64,80
|64,40
|0,62
|Arçelik
|32,84
|32,64
|0,61
|Şişe Cam
|8,24
|8,19
|0,61
|Parsan
|26,46
|26,30
|0,61
|Torunlar GMYO
|3,40
|3,38
|0,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|5,87
|0,51
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi