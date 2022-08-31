Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü - Son Dakika
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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

31.08.2022 10:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde, "Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor." ifadeleri ile ekonomide büyümeye işaret etmişti. Bugün TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü.

FİNANS SEKTÖRÜNDE ARTIŞ, İNŞAATTA DÜŞÜŞ

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %26,6, hizmet faaliyetleri %18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11,0, sanayi %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, diğer hizmet faaliyetleri %1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,9 ile inşaat sektörü ise %10,9 azaldı.

HACİM ENDEKSİ ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 2,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

YORUMLAR (1)
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