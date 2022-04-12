Son dakika haber... Bilecik'e 250 milyon dolarlık yatırımla seramik fabrikası kurulacak - Son Dakika
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Son dakika haber... Bilecik'e 250 milyon dolarlık yatırımla seramik fabrikası kurulacak

12.04.2022 11:11
Son dakika haber... Bilecik'e 250 milyon dolarlık yatırımla seramik fabrikası kurulacak

Son dakika haberine göre Elginkan Vakfı, Bilecik'in Söğüt ilçesine 250 milyon dolarlık yatırım yaparak seramik fabrikası kuracak.

Elginkan Vakfı, Bilecik'in Söğüt ilçesine 250 milyon dolarlık yatırım yaparak seramik fabrikası kuracak.

İlçede kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin büyük bölümünü alan vakıf, 3 ayrı fabrika için düğmeye bastı.

İlk olarak vitrifiye fabrikası için kolları sıvayan Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, seramik makinesi üreten İtalyan bir firmanın yöneticileri ile Vali Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Akçen ziyaret sonrası AA muhabirine, Bilecik'in kendileri için özel bir yeri olduğunu söyledi.

"Bu devirde böyle yatırım kolay değil"

Bilecik'teki seramik hammaddesi üreten fabrikaları olduğunu anımsatan Gaye Akçen, "Niye vitrifiye ve karo seramik olmasın dedik. Biz burada vitrifiye ve karo seramiği birlikte yapmak için büyük bir arsa aldık. Burada en az 2 bin 500'e yakın insan çalışacak. Buranın yatırımı 250 milyon dolar gibi bir rakam tutuyor. Bu devirde kolay değil. Bazı maniler çıktı. 2 sene OSB'nin alt yapısını bekledik. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Bundan dolayı gecikti. Bizim de tabii gecikmemizin bazı nedenleri vardı. Yönetim değişikliği oldu." diye konuştu.

İtalya'da seramik makinelerini üreten bir firmanın yetkilileri ile birlikte geldiklerini kaydeden Akçen, şöyle devam etti:

"Onlar da gördüler, arsanın üzerine çalışma yapılıyor. Önce bir idari bina yapıyoruz. Çünkü idari binayı yapmak mecburiyetindeyiz. Yabancı mühendisler de gelecek. Bu fabrikanın Türkiye'nin en büyük fabrikası olacağına inanıyorum. O şekilde de hazırladık. Sayın valimizle konuştuk. İdari binayı yapmaya hemen başlıyoruz."

Eylülün ikinci haftasında da vitrifiye fabrikasını yapacaklarını dile getiren Gaye Akçen, "Şu anda ona yoğun bir talep var. 2023 yılının sonunda da İtalyan seramik makinesi üreten firmanın bütün makineleri gelecek. Makinelerin montajı 6 ay sürüyor. Her şey ona göre yapılacak. 2023'te makineler geliyor. 6 ay onların yerleşmesi sürüyor. 2024'ün başında açılmış olacak." diye konuştu.

"İki fabrikayı hemen yapacağız"

Vitrifiye kısmı bittikten sonra ileride karo seramik kısmına da geçeceklerini belirten Akçen, "O da bayağı büyük bir fabrika olacak. Oraya yan yana 3 tane fabrika kuruyoruz. Üçüncüyü bakalım ne yapacağız ama biz binayı hazırlayalım. İki fabrikayı hemen yapacağız. Birinci yapacağımız vitrifiye fabrikasında 800 ile bin 200 arasında kişi çalışacak." ifadesini kullandı.

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Yatırım, Bilecik, Seramik, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Bilecik'e 250 milyon dolarlık yatırımla seramik fabrikası kurulacak - Son Dakika


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