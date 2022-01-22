Son dakika haber: DSİ'nin Çanakkale'deki yatırımları sürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Çanakkale'de son 19 yılda önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğinin anlatıldığı açıklamada, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyun başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunduğu ifade edildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı değerlendirmede, Çanakkale'de son 19 yılda yapılan ve devam eden yatırımların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi,

Çanakkale'nin münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Çanakkale'de inşa edilen 28 sulama tesisi ile 485 bin 870 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Çanakkale'de topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 390 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık.Çanakkale'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 4 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 4 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 58 bin 250 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Çanakkale zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Marmara'nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Çanakkale'de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 121 adet tesis ile 4 trilyon 208 milyar 412 bin 873 lira yatırım yaptık. Çanakkale'de son 19 yılda 19 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Çanakkaleli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Çanakkale'nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 5 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, Çanakkale İlinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 55 adet taşkın koruma tesisi ile 59 yerleşim yeri ve 39.340 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Son 19 yılda, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Çanakkale'de 1 adet iş tamamlanarak toplam 20 bin 130 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Çanakkale'de 8 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Çanakkale'de son 19 yılda 1 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 8,72 GWh enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 2,49 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize katkı sunuyoruz."