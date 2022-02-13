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Son dakika haber: Petrol arama ruhsatı kararı - Son Dakika

Son dakika haber: Petrol arama ruhsatı kararı

13.02.2022 08:49
Son dakika haber: Petrol arama ruhsatı kararı

Son dakika habere göre Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale, Tekirdağ ve Hakkari'deki üç ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale, Tekirdağ ve Hakkari'deki üç ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları arasında kalan 5 bin 549 hektar, Tekirdağ'daki 14 bin 454 hektar ve Hakkari'deki 22 bin 212 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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Çanakkale, Hakkari, Gazete, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Petrol arama ruhsatı kararı - Son Dakika Ekonomi


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