Son dakika haberi... EKK toplantısında, ürün takibi için dijital sistem kurulması kararlaştırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... EKK toplantısında, ürün takibi için dijital sistem kurulması kararlaştırıldı

14.04.2022 02:55
Son dakika haberi... EKK toplantısında, ürün takibi için dijital sistem kurulması kararlaştırıldı

Son dakika haberleri... EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? İbrahim Şenel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerine etkilerinin ele alındığı bildirildi. Gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirlerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler detaylı bir şekilde görüşülmüştür. Bunun yanı sıra, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırılmıştır. Artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanları değerlendirilmiş, enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler ele alınmıştır."

Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemlerin görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçlarının gözden geçirildiği ifade edildi.


Son dakika haberi... EKK toplantısında, ürün takibi için dijital sistem kurulması kararlaştırıldı
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, fuat oktay, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... EKK toplantısında, ürün takibi için dijital sistem kurulması kararlaştırıldı - Son Dakika


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