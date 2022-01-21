İnşaat projeleri için uygun çözümleri bir araya getiren çevrim içi sistem seçim aracı ODE Select, bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri'nde Sektörel Pazarlama kategorisinde 'En İyi Tanıtım Projesi Teşvik Eşdeğer Ödülü'ne layık görüldü.

Yüzde 100 yerli sermayeli şirket ODE Yalıtım, yatırım ve üretime devam ederken paydaşlarına değer katan yenilikçi projeler de geliştiriyor. Bu bakış açısıyla 2020 yılında hizmete sunulan ve kısa sürede sektörün beğenisini kazanan ODE Select'in başarısı 'ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri'nde tescillendi. 27'ncisi düzenlenen törende söz konusu ürün, Sektörel Pazarlama kategorisinde 'En İyi Tanıtım Projesi Teşvik Eşdeğer Ödülü'nün sahibi oldu.

"Dijital dönüşümü ve sektörün gerekliliklerini dikkate alıyoruz"

Şirket adına ödülü alan ODE Yalıtım Teknik Ofis Yöneticisi Ayşe Miray Şen, "Şirket olarak, paydaşlarına değer oluşturmayan hiçbir organizasyonun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Diğer taraftan paydaşlarımıza yönelik tüm çalışmalarımızda dijital dönüşümü ve sektörümüzün gerekliliklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu vizyonla 2020 yılında devreye aldığımız ODE Select'in sektörümüzün en köklü ve prestijli ödüllerinden birine layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Sektörümüze, paydaşlarımıza değer katan ürün ve hizmetleri geliştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi.

ODE Select, ALTIN ÇEKÜL'de ödüle layık görülen diğer ürün ve projelerle birlikte 28 Ocak 2022 tarihine kadar İstanbul Beşiktaş'taki AURA İstanbul'da sergilenecek. Sergi tüm ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL