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ANKARAKA geliştirdiği program ile girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor - Son Dakika

ANKARAKA geliştirdiği program ile girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor

02.01.2022 15:10
ANKARAKA geliştirdiği program ile girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor

ANKARAKA geliştirdiği program ile girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), fon bekleyen girişimcilerin projelerini halka arz ederek yatırımcılarla buluşturuyor Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı ile...

ANKARAKA geliştirdiği program ile girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor

Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), fon bekleyen girişimcilerin projelerini halka arz ederek yatırımcılarla buluşturuyor

ANKARA - Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı ile fon bekleyen girişimcilerin projelerini halka arz ederek yatırımcılarla buluşturuyor.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından, girişim ekosistemine katkı sağlamak, yeni fikirlerin hayat bulmasına imkan tanımak ve yeni projeleri hem yerli hem de uluslararası yatırımcılarla buluşturma amaçlarını güden TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programını hayata geçirdi. Projenin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Desteği aşaması kapsamında, girişimcilerin ticarileşmesini veya ölçeklenmesini sağlamak üzere ihtiyaç duydukları finansman sağlanıyor. Bu ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilerek listeye alınmış bir kitle fonlama platformu üzerinden paylarının bir kısmı yatırımcılara arz edebilmeleri için destek verilerek sağlanıyor.

TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı, 2021 yılında dört yatırıma fon sağladı. 2021'de kampanya ile ilan edilen toplam dört girişimin hedefledikleri fonlanma tutarı 6 milyon 830 bin lira olmasına rağmen girişimler büyük ilgi görerek 10 milyon 358 bin 525 lira ile hedeflenen fonun üzerine desteklendi.

ANKARAKA Genel Sekreteri Cahit Çelik, programa ilişkin şunları kaydetti:

"Bu programın üç temel hedefi var. Birincisi girişim ekosistemine katkı sağlamak. İkincisi, yeni fikirlerin hayat bulmasına imkan tanımak. Üçüncüsü ise yeni projeleri hem yerli hem de uluslararası yatırımcılarla buluşturmak. Ankara Kalkınma Ajansı, bir ilki gerçekleştirdi. Hem kalkınma ajansı olarak ilk defa yeni bir fikre yatırım yapan bir ajans oldu. Diğer taraftan da sadece Ankara değil, Ankara dışından da başvuru kabul ediyoruz. Kalkınma ajansları içinde Ankara Kalkınma Ajansı bu şekilde yeni bir girişime, yeni bir fikre yatırım yapan ilk ajans oldu. Bizim yaptığımız yatırım belki miktar olarak çok yüksek değil ancak özellikle piyasadan fon toplama anlamında daha tetikleyici bir tarafı var. Ankara Kalkınma Ajansı olarak yenilikçi bir ürün geliştiren ve bu fikirle bize gelen herkese kapımız açık. Onları desteklemek istiyoruz.

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Yatırım, Ankara, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANKARAKA geliştirdiği program ile girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


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