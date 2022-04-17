Son dakika: İMİB'de kazanan Eskişehir oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: İMİB'de kazanan Eskişehir oldu

17.04.2022 13:20
Son dakika: İMİB'de kazanan Eskişehir oldu

Son dakika haberler... İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) yapılan seçim sonucunda oluşturulan yönetimde, iki Eskişehirli iş adamı yer aldı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde (İMİB) yapılan seçim sonucunda oluşturulan yönetimde, iki Eskişehirli iş adamı yer aldı.

İstanbul'daki Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde 16 Nisan'da gerçekleştirilen seçimde, Aydın Dinçer ve Rüstem Çetinkaya'nın listeleri yarıştı. Çetinkaya ve ekibi, 638 geçerli oyun kullanıldığı seçimde, mevcut başkandan 100 oy fazla alarak seçimi kazandı. Çetinkaya'nın yönetiminde Eskişehir'den iş adamı Metin Çekiç ve Cihad Yağmur Sadıkoğlu yer aldı. Metin Çekiç, seçimin ardından, "İMİB'in son 20 yılda en çok katılım gerçekleştirilen seçimi oldu. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Eskişehir'e, Türkiye'ye, madencilere ihracatçılara hizmet edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi Eskişehir'de Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu

Eskişehir, İstanbul, İş Adamı, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: İMİB'de kazanan Eskişehir oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: İMİB'de kazanan Eskişehir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement