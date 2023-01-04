Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı! En düşük emekli maaşı 5 bin 500'e yükseltildi - Son Dakika
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Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı! En düşük emekli maaşı 5 bin 500'e yükseltildi

04.01.2023 13:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını duyurmasının ardından bugün bu oran yüzde 30'a yükseltildi. AK Parti TBMM Grup toplantısında zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı. Ayrıca en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500'e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. Zam oranının beklentilerin altında kaldığı eleştirilerinin ardından bugün AK Parti TBMM Grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'te 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi.

"YÜZDE 30'A ÇIKARABİLECEĞİMİZ İMKANLAR SAĞLADIK"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA OLDU

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Küçük işletmelere asgari ücret desteği hakkında da konuşan Erdoğan, "Çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yıla göre iki kat artışla 8 bin 500 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de küçük işletmelerimizin bu yükün altından kalkmaları için asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararını paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise gelmesi beklenen başörtüsü düzenlemesi hakkında ise "CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence konusunu anayasa teklifiyle kökünden çözme irademizin takipçisiyiz. Bu teklif Meclis'te 400'ün üzerinde kabul edilirse biz onaylarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde Meclis'ten çıkarsa Anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı! En düşük emekli maaşı 5 bin 500'e yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı! En düşük emekli maaşı 5 bin 500'e yükseltildi - Son Dakika
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