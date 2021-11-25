Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı

Toplantı basına kapalı olarak saat 17.15'te başladı. Toplantıda son dönemde ekonomide ve piyasada yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Toplantı sonra Kavcıoğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

Döviz kurundaki yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

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