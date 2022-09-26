Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı! - Son Dakika
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Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!

26.09.2022 15:57
Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!

ORC Araştırma, 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan ankete göre ittifakların oy oranları şaşkınlık yarattı.

ORC Araştırma'nın 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile yaptığı ankette sürpriz sonuçlar çıktı. Yapılan ankete göre Türkiye'nin en önemli sorunu yüzde 48,3 ile ekonomi olurken, ekonomiyi işsizlik ve sığınmacılar takip etti.

Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!

YÜZDE 63,4 YARGININ TARAFSIZLIĞINA GÜVENMİYOR

Katılımcılara "Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 63,4'ü yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünmediğini söyledi.

Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!

BU PAZAR SEÇİM OLSA

Katılımcılar "Bu pazar seçim olsa" oy tercihlerini de ankette açıkladı. Ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30,6 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 24,8 oldu. Bununla beraber İYİ Parti oylarını yüzde 19,4'e yükseltirken MHP'nin oy oranı yüzde 6'da kaldı.

Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!

İttifaklar özelinde bakıldığında ise Millet İttifakı yüzde 44.2, Cumhur İttifakı ise yüzde 36,6 oy oranına sahip olarak ölçüldü. Üçüncü ittifak olarak kurulan "Emek ve Özgürlük İttifakı"nın oy oranı ise yüzde 7,4 olarak ölçüldü.

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Araştırma, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı! - Son Dakika
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