Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var

Pandemi sonrası tüm dünyada artan enflasyon sonucunda Türkiye'de bu durumdan etkilendi. Bu bağlamda gıda, elektronik, sağlık gibi hemen hemen her alanda fiyatlar yükselirken, sosyal medyada bir zincir markette satılan hamburger menünün son 4 yaşındaki fiyatları gündem oldu.

4 YILDA 13.95'DEN 99 LİRAYA ÇIKTI

Twitter'da ses getiren olayda söz konusu menünün son 4 yıldaki fiyatları karşılaştırıldı. Buna göre 2018'de 13.95 liraya satılan menü 2019'da 18.99, 2020 yılında 29.99, 2021'de 36.99 2022'de ise 99 lira oldu.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan kısa sürede gündem olan fiyatlara kullanıcılar yorum yağdırdı. Bir kullanıcının ise "Türkiye de 3 saat çalışma karşılığı 1 menü alınıyor, İsviçre de 17 dakika çalışma karşısında fıkra bu kadar" yorumu dikkat çekti.

İşte gelen yorumlardan bazıları: