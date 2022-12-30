Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var - Son Dakika
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Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var

30.12.2022 21:47
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var

Son yıllarda bir takım sebeplerden ötürü artan enflasyon oranlarından Türkiye'de en fazla gıda sektörü etkilendi. Bu bağlamda sosyal medyada gündem olan konuda bir zincir markette satılan menülerin fiyatı viral oldu. 2018 yılında 13,95'e satılan menünün 2022 yılında 99 liraya satılmasına kullanıcılar tepki gösterdi.

Pandemi sonrası tüm dünyada artan enflasyon sonucunda Türkiye'de bu durumdan etkilendi. Bu bağlamda gıda, elektronik, sağlık gibi hemen hemen her alanda fiyatlar yükselirken, sosyal medyada bir zincir markette satılan hamburger menünün son 4 yaşındaki fiyatları gündem oldu.

4 YILDA 13.95'DEN 99 LİRAYA ÇIKTI

Twitter'da ses getiren olayda söz konusu menünün son 4 yıldaki fiyatları karşılaştırıldı. Buna göre 2018'de 13.95 liraya satılan menü 2019'da 18.99, 2020 yılında 29.99, 2021'de 36.99 2022'de ise 99 lira oldu.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan kısa sürede gündem olan fiyatlara kullanıcılar yorum yağdırdı. Bir kullanıcının ise "Türkiye de 3 saat çalışma karşılığı 1 menü alınıyor, İsviçre de 17 dakika çalışma karşısında fıkra bu kadar" yorumu dikkat çekti.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! 4 yıl önceyle şimdi arasında dağlar kadar fark var - Son Dakika
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