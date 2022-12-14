Elon Musk, "dünyanın en zengin insanı" tahtını LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı - Son Dakika
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Elon Musk, "dünyanın en zengin insanı" tahtını LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı

14.12.2022 11:39

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, artık dünyanın en zengin insanı değil. Twitter'ı satın almak için kullandığı 20 milyar dolarlık Tesla hissesi, araçların hata nedeniyle geri çağrılması derken ciddi bir zarara uğrayan Musk, tahtını Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.

44 milyar dolar karşılığında Twitter'ın patronu olan Elon Musk, Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetti. Tesla'nın hisselerinin yüzde 14'ünün sahibi olan Musk, hem Forbes hem de Bloomberg'in listesinde ikinci sıraya geriledi.

20 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

Musk, Twitter'ı satın alabilmek için yaklaşık 20 milyar dolarlık Tesla hissesini satmıştı. Bunun da hisse fiyatlarındaki düşüşte etkisi oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Forbes ve Bloomberg'e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.

Musk artık dünyanın en zengin insanı değil! Tahtını LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı
Bernard Arnault.

FORBES VE BLOOMBERG RAKAMLARI FARKLI

Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar. Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar.

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR ETTİ

Dünyada toplu üretime geçen ilk elektrikli araç şirketlerinden olan Tesla, hatalı araçların geri çağırılması ve sürücüsüz araçlarda yaşanan kazalara dair açılan soruşturmalar nedeniyle de kan kaybetti. Musk ayrıca Haziran ayında yaptığı açıklamada, şirketin Almanya'nın başkenti Berlin'de ve ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de kurulan yeni fabrikalarının, Çin'deki pil sıkıntıları ve tedarik zincirindeki aksamalar yüzünden milyarlarca dolar zarar ettiğini söylemişti. 2019'da 15-20 dolar bandında seyreden Tesla hisseleri, 2020'yi 235 dolar değere ulaşarak kapatmış, 5 Kasım 2021'de ise 407 dolarla zirveyi görmüştü. Tesla hisseleri 13 Aralık itibarıyla 160 dolar civarında seyrediyor.

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Elon Musk, Bloomberg, Forbes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk, 'dünyanın en zengin insanı' tahtını LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk, "dünyanın en zengin insanı" tahtını LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı - Son Dakika
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