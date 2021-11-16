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SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: "Piyasa bozucu eylemlere 265 milyon lira ceza kesildi" - Son Dakika

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: "Piyasa bozucu eylemlere 265 milyon lira ceza kesildi"

16.11.2021 12:40
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: "Piyasa bozucu eylemlere 265 milyon lira ceza kesildi"

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Piyasa bozucu işlemlere 2018-2019 yıllarında kurulca verilen toplam para cezası tutarı 49 milyon lirayken 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam para cezası tutarı 265 milyon lira olmuştur" dedi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Piyasa bozucu işlemlere 2018-2019 yıllarında kurulca verilen toplam para cezası tutarı 49 milyon lirayken 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam para cezası tutarı 265 milyon lira olmuştur" dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi İstanbul'da gerçekleşti. Kongre kapsamında açıklamalarda bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Uzun zamandır 1 milyon civarında seyreden yatırımcı sayısının 2,4 milyona yükselmesi, tarihimizin en yüksek halka arz sayısına ulaşılması ve geçtiğimiz dönemde 10 milyar TL'nin altında kalan günlük ortalama işlem hacimlerinde, 30 milyar TL'nin üstüne çıkılması gibi birçok gösterge, Türkiye sermaye piyasalarının seviye atladığını göstermektedir" sözlerini ifade etti.

Son yıllarda sermaye piyasalarında artan yatırımcı sayılarıyla ilgili de bilgi veren Taşkesenlioğlu, "Özellikle son iki yılda toplam yatırımcı sayısı 2 katına çıkarken 20-34 yaş aralığındaki genç yatırımcı sayısının 4 katının üzerine çıktığı ve 168 binden 690 bine yükseldiği görülmektedir. Rakamlar, sermaye piyasasına olan ilginin merkezinde pay senetleri ile ilk defa tanışan genç yaştaki tasarruf sahiplerinin olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

"Piyasa bozucu eylemlere 2020-2021 yıllarında kesilen ceza 265 milyon TL"

Yatırımcıların şeffaf ve güvenilir sermaye piyasasında yatırımlarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Taşkesenlioğlu, "Kazançlar, kayıplar ya da dalgalanmalar başta hisse senetleri olmak üzere tüm sermaye piyasalarının doğal bir parçasıdır. Ancak, piyasanın adil bir yapıda işlemesi, herkesin doğru bilgiye eş zamanlı olarak ulaşabilmesi ve yapay fiyat hareketlerinin engellenmesi hususlarında itina ile çalışıyoruz. Tasarruf sahiplerinin, sadece, kendi kararlarının sonuçlarını göreceklerinden emin oldukları, şeffaf ve güvenilir bir piyasa temel hedefimizdir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Tasarruf sahiplerinin güvenli bir ortamda yatırım yapabilmeleri için, gözetim ve denetim faaliyetlerimizi süreklilik esasıyla yerine getiriyoruz. Yatırımcı sayısı ve işlem hacimlerindeki artışlarla birlikte ve dijital mecraların gelişmesiyle beraber, özellikle sosyal medya üzerinden piyasayı manipüle etme girişimlerinin arttığını gözlemliyoruz. SPK olarak piyasa bozucu eylemlerdeki artışa karşı biz de artan gözetim ve denetim faaliyetlerimizle karşılık veriyoruz. Bu işlemlere yönelik, 2018-2019 yıllarında Kurulca verilen toplam para cezası tutarı 49 milyon TL iken 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam para cezası tutarı 265 milyon TL olmuştur" açıklamalarında bulundu.

Yatırımcıların sermaye piyasalarında kalıcı olmaları için aracı kurumlara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Taşkesenlioğlu, "Son bir yılda yatırımcı sayısında gözlemlenen artışın, sermaye piyasalarımızda kalıcı olabilmesi ve devamının gelebilmesi için, yatırımcılarımızın, piyasaya açılan kapısı durumunda olan aracı kurumlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Özü itibarıyla güven kurumu olan aracı kurumların, kapıdan giren müşterilerini iyi tanımaları, onları risk profiline uygun ürünlere yönlendirmeleri, finansal anlamda eğitmeleri gerekmektedir. SPK olarak bizim tedbir uyguladığımız kişilerin ve onlarla ilişkili olan şahısların farklı kanallardan piyasaya gelerek piyasa bozucu eylemlerine devam etmelerine sizlerin müsaade etmemesi bizlerin en tabi beklentisidir. Piyasa bozucu eylemlerin ve piyasayı bozan kişilerin piyasaya ilk giriş noktasında engellenebilmeleri, yatırımcıların sermaye piyasalarında güven içinde yatırım yapabilmeleri açısından son derece önemlidir. Son dönemde gözlemlenen yatırımcı ilgisinin sürdürülebilirliği açısından, aracı kurumların bu konuda daha sorumlu hareket etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara "sosyal medyada anonim hesaplara itibar etmeyin" uyarısı

Yatırımcılara uyarılarda da bulunan Taşkesenlioğlu, "Bazı yatırımcıların kısa vadede yüksek kazanç hayaliyle sosyal medyadaki anonim hesaplara itibar göstererek işlemler yaptıklarını üzülerek gözlemliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu olarak, halka açık şirketlere ortak olan yatırımcıların haklarını korumak amacıyla çalışıyoruz. Ancak, yatırımcılarımız, hesap kitap yapmadan, bir manipülatörün ya da anonim hesabın peşine takılıp işlem yaparak zarar ederlerse de tek sorumlunun kendileri olduğunu bilmeleri gerekir. SPK'nın etkin gözetim ve denetim faaliyetleri kadar yatırımcılarımızın finansal okuryazarlıklarını artırmaları ve gerektiğinde SPK tarafından yetkilendirilmiş sermaye piyasası kurumlarından profesyonel destek alarak yatırım kararlarını vermeleri de oldukça önemlidir" diye konuştu. - İSTANBUL

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu, Para Cezası, Yatırımcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: 'Piyasa bozucu eylemlere 265 milyon lira ceza kesildi' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: "Piyasa bozucu eylemlere 265 milyon lira ceza kesildi" - Son Dakika
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