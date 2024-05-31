SPK bülteni yayınlandı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İz Yatırım Holding AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

31.05.2024 22:52
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İz Yatırım Holding AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, İz Yatırım Holding AŞ'nin 150 milyon lira tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 15 milyon 545 bin 626 lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 69 milyon 749 bin 26 lira tutarındaki kısmını UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34 milyon 237 bin 280 lira tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 103 milyon 986 bin 306 lira karşılığı payların ihraç edilmesine onay verdi.

Tam Finans Faktoring AŞ'nin 350 milyon lira, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 500 milyon lira ve Deniz Faktoring AŞ'nin 55 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracını onaylayan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

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