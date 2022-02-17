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SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

17.02.2022 21:50
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin ilk halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin ilk halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holdingin pay başına 24 lira, Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay başına 11,50-12,50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.

Kurul, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2,5 milyar lira, Arçelik AŞ'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

SPK, VakıfBank ve Halkbank'ın sermayelerinin 13.400.000.000 lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Bireysel portföy yönetim hizmeti verilen müşteri için yapılan işlemler neticesinde,Hedef Holding A.Ş. paylarının halka arzında Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım esaslarına uygun olmayan bir duruma sebep olunması nedeniyle Aura Porföy Yönetimi ve Strateji Portföy Yönetimine toplam 691 bin 678 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kurul ayrıca Zeren Group Gayrimenkul Yatırıma 51 bin 236 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "2. Fon Unvanına İlişkin Esaslar" bölümünün birinci fıkrasına; "l) Portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayan yatırım fonlarının unvanında "(TL)" ibaresine yer verilir." hükmünün eklenmesine ve borsa yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonları için de uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesini kararlaştırdı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgisayar, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


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