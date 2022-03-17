SPK haftalık bülteni - Son Dakika

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zorlu Enerji Elektrik Üretimin 1 milyar 200 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret'in 49 milyon 657 bin lira, Aksigorta'nın 306 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 169 milyon lira, Şeker Faktoring'in 188 milyon lira, Türk Telekomünikasyon'un 500 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim'in 1 milyar 200 milyon lira, Koç Finansman'ın 345 milyon lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerlerin 400 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik'e 76 bin 616 lira, Umpaş Holding yönetim kurulu üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda Enver Dağdagül, Mustafa Dağdagül, Nafiz Dağdagül, Mehmet Ali Dağdagül ve Yaşar Ertuğrul adlı şahıslar hakkında toplam 461 bin 124 lira, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret pay senedi piyasasında 23 Mart 2021-29 Mart 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Gökmen Keleşoğlu adlı şahsa 4 milyon 24 bin 178 lira, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Yüksel Kardeş adlı şahsa 1 milyon 282 bin 74 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret, ve Teknosa İç ve Dış Ticaret pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Özkan Onur Tunalı ve Zühal Aydemir adlı şahıslara toplam 1 milyon 268 bin 945 lira, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Ozan Çağlar İnaç ve Okan Çakmakoğlu adlı şahıslara toplam 93 bin 916 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaretin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda Kamil Karakaş, Zeliha Elif Karakaş Zar, Melek Karakaş, Uğur Kiremitçi adlı şahıslar hakkında suç duyurularının yapılmasına hükmetti.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 53 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.