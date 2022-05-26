SPK haftalık bülteni - Son Dakika
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SPK haftalık bülteni

26.05.2022 21:41
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 16,25 liradan, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin hisse başına 1,10 liradan halka arzına onay verdi.

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin 400 milyon liralık, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ'nin 42 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ise 46 milyon lira bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Fibabanka AŞ'nin 2 milyar liralık, Garanti Faktoring AŞ'nin 1 milyar 390 bin liralık, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 50 milyon liralık, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon liralık, BÇ Grup Tarım İşletmeleri AŞ'nin 25 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ'nin pay piyasasında yapılan inceleme sonucunda Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 153 bin 708 lira idari para cezası verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika


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