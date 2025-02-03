Spor Kulüplerinin Borsa Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spor Kulüplerinin Borsa Performansı

Fenerbahçe, %11,9 yükselişle yatırımcıları sevindirirken, Galatasaray %0,5 kaybettirdi.

03.02.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri geçen ay yatırımcılarını sevindirirken, hisseleri en fazla yükselen spor şirketi yüzde 11,9 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olurken, yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi ise yüzde 0,5 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 7,6 artış kaydetti.

Kulüplerin yeşil sahalardaki performansının yanı sıra, gerçekleştirdiği transferler, sponsorluk anlaşmaları, spor şirketlerinin hisse performansında etkili olan faktörler arasında yer aldı.

Geçen ay yatırımcısına en fazla yüzde 11,9 ile Fenerbahçe kazandırdı.

Zirve ortağı Fenerbahçe, Süper Lig'de ve kupalardaki iddiasına devam ediyor. Kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler de hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu. Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe ayrıca Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını açıklamıştı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

Ocak ayında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 11, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 9,6 artış kaydederken, Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'ın hisseleri yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de zirveden uzakta olmasına karşın son olarak, Onvo Antalyaspor'u da evinde 5-0 yenmişti. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Ligin zirvesindeki Galatasaray ise geçen ay borsada yatırımcısını sevindiremedi.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 10 milyar 800 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Ocak 2025, kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2024 Aralık kapanış fiyatı (TL)2025 Ocak kapanış fiyatı (TL)2025 Ocak aylık değişim (yüzde)Piyasa değeri
Fenerbahçe46,9052,50+11,913.125.000.000
Trabzonspor1,001,11+118.325.000.000
Beşiktaş4,705,15+9,66.180.000.000
Galatasaray2,012,00-0,510.800.000.000

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Galatasaray, Fenerbahçe, Ekonomi, Finans, Borsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spor Kulüplerinin Borsa Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:10:20. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Kulüplerinin Borsa Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.