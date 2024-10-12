Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 986 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 573 bin 562 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 670 bin 205 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 986 lira 47 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 724 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 585 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 387 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 977 bin 650 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 842 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.