Şubat 2025'te Şirket Kuruluşu Azaldı

Şubat 2025'te, Şubat 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,7 oranında azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 oranında arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Şubat ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025'in ilk 2 ayında, 2024'ün ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 25 azalmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,8 oranında arttı. 2025'in ilk 2 ayında, 2024'ün ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,2 arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,9 azalış oldu, kapanan kooperatif sayısında değişiklik olmadı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalış oldu

Şubat 2025'te, Şubat 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,7 oranında azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 oranında arttı.

Şubat 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 11,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,6 oranında azaldı.

Şubat 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 17,3 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,2 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 12 kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 38 oranında azalış oldu.

Şubat 2025'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir

Şubat 2025'te kurulan toplam 9 bin 315 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ü limited şirket, yüzde 10,7'si anonim şirket, yüzde 2'si ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,4'ü Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Şubat 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 59,2 oranında arttı

2025 yılında toplam 20 bin 157 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 9 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 56,8'ini, 2 bin 154 anonim şirket ise yüzde 43,1'ini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 59,2 oranında arttı.

Şubat 2025'te şirket ve kooperatiflerin 2 bin 964'ü ticaret, 1.394'ü inşaat ve 1.240'ı imalat sektöründe kuruldu. Şubat 2025'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 585'i inşaat, 486'sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 114'ü imalat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 622'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 246'sı imalat, 153'ü inşaat faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 557'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 262'si inşaat, 156'sı imalat faaliyetleri sektöründe.

Şubat 2025'te kurulan 184 Kooperatifin 118'i Konut Yapı Kooperatifi 29'u İşletme Kooperatifi ve 8'er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

Şubat 2025'te 495 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Şubat 2025'te kurulan 495 yabancı ortak sermayeli şirketin 287'si Türkiye, 21'i İran, 12'si Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 495 yabancı ortak sermayeli şirketin 64'ü anonim, 431'i limited şirketi. 2025 yılında kurulan şirketlerin 123'ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 46'sı Bilgisayar programlama faaliyetleri, 42'si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,3'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor. - İSTANBUL