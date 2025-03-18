Şubat Ayında Taşıt Kaydı Azaldı

Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları verini paylaştı. Buna göre, Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azaldı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 41,1, minibüste yüzde 29,2 artarken motosiklette yüzde 47,2, traktörde yüzde 38,1, kamyonette yüzde 31,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 26,0, kamyonda yüzde 23,4 ve otomobilde yüzde 10,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 762 bin 109 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,3'ünü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8,0'ını motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 68 bin 731 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Şubat döneminde 302 bin 544 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 302 bin 544 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 56,1 artarak 7 bin 108 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 295 bin 436 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 49,3'ü benzin yakıtlı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 173 bin 66 adet otomobilin yüzde 49,3'ü benzin, yüzde 26,1'i hibrit, yüzde 12,9'u elektrikli, yüzde 10,8'i dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı. - İSTANBUL