SunExpress, Türkiye'nin eğitim, çevre ve afetlerde, arama ve kurtarma konularındaki çalışmalarıyla önde gelen sivil toplum kuruluşları yararına bağış toplamak amacıyla yaklaşık 200 çalışanıyla Uluslararası Runtalya Maratonu'na katıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2006'da başlatılan Uluslararası Runtalya Maratonu'nun 19'uncusu Antalya'da gerçekleştirildi.
Daha önceki yıllarda da çeşitli vakıf ve dernekler yararına maratona katılan SunExpress, bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yararına bağış toplamak amacıyla koştu.
Maratona katılan yaklaşık 200 SunExpress çalışanının yürüttüğü bağış kampanyalarından elde edilen gelirler, TEGV, TEMA ve AKUT'un yürüttüğü projeleri destekleyecek.
Son Dakika › Ekonomi › SunExpress, Uluslararası Runtalya Maratonu'nda bağış topladı - Son Dakika
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen programda oda üyesi firma temsilcilerine 'Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Eğitimi' verildi. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, eğitimin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımları temsil ettiğini belirtti. Eğitim, AB pazarında rekabet avantajı sağlama, maliyet tasarrufu elde etme, yeşil finansman ve yatırım fırsatlarına erişimi kolaylaştırma gibi faydalar sunuyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi. Karamollaoğlu, eleştirdiği tren için gelen eleştirilere cevap vererek, 'Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım' dedi. Ayrıca Karamollaoğlu, hızlı trenin Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımadığını ve Sivas'ın nüfusunun neden azaldığının tedbirlerle çözülmesi gerektiğini belirtti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya ve Defne başta olmak üzere il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan çalışmaların şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı rahatlatması amaçlanıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, içme suyu yatırımlarına devam ediyor. 19 Mayıs Barajı'ndan alınan ham suyu arıtarak 19 Mayıs ve Bafra ilçelerine veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), şimdi de Alaçam ve Yakakent ilçelerini arıtılmış suyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Küresel kriz nedeniyle İstanbul'da kırmızı et fiyatlarına art arda zamlar gelirken, market ve kasaplardaki fiyatlar da neredeyse her gün değişiyor. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları göz önüne alındığında kentte kırmızı etin 3 farklı tarife üzerinden fiyatlandırıldığı görülürken, Et ve Süt Kurumu'nda 230 liraya satılan kıymanın kilosu bazı marketlerde 412, kasaplarda ise 600 liraya kadar yükseldi.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı'nda işlem gören ticari araç sayısı, bu yıl yüzde 381 artarak 20.000'i aştı. Liman, Çin yapımı otomobillerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelere ihracatı için önemli bir merkez haline geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun çalışmalarını yerinde inceledi. Soyer, yatırımın İzmir'e kazandırılmasının gurur verici olduğunu belirtti.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılından bu yana 386 bin maden ruhsat izni verdiğini belirterek, bu izinlerin gerçekleştirilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ait meraların ve ormanların yüzde 57'sinin işgal edilmiş olacağını söyledi. Genç, madenlerle ülkenin zarar gördüğünü ve bu duruma son verilmesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubatta kimya sektörünün, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye ihracatından yüzde 12,4 pay alarak ikinci sektör olduğunu belirtti. Türkiye'nin ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?