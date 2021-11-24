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Suuçtu'ya Fransız ilgisi - Son Dakika

Suuçtu'ya Fransız ilgisi

24.11.2021 16:53
Suuçtu'ya Fransız ilgisi

Suuçtu'nun gözden kaçan yüzünün turizme dahil edildiği ekoturizm projesi, Fransızlara tanıtıldı.

Suuçtu'nun gözden kaçan yüzünün turizme dahil edildiği ekoturizm projesi, Fransızlara tanıtıldı.

Orman Genel Müdürlüğü himayesinde Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından projelendirilen 'Suuçtu Ekoturizm Parkuru', Fransız heyeti ağırladı.

Ekoturizm çalışmışlarında izlenen politikalar ve saha deneyimlerinin masaya yatırıldığı ziyarette, Fransa Ulusal Orman Ofisi ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı'ndan oluşan heyete Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'te eşlik etti.

Ekosistem yaklaşımı ile doğal kaynaklara zarar vermeden en yüksek fayda sağlamak suretiyle bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını sağlamak için geçtiğimiz Mart ayında düğmeye basan Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün sınırları içinde bulunan Suuçtu Şelalesi'ndeki ekolojik ve biyolojik zenginliği, rekreatif, dinlenme ve macera alanlarıyla buluşturdu.

Ziyaretçilerin gün boyu aktif olarak güvenle vakit geçirmeleri hedefiyle planlan proje ile Suuçtu'daki dere boyu güzergahı, 4 bin metrelik bisiklet yolu ve 3.230 metrelik yürüyüş yolu parkuru ile donatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Fransa Ulusal Orman Ofisi ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında Teknik İşbirliği Hibe Anlaşması kapsamında Türkiye'de bulunan Fransız heyet, Bursa'nın ekoturizm alanlarının başında gelen Suuçtu Ekoturizm Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye ve Fransa arasındaki ekoturizm alanında teknik işbirliği ziyaretleri tamamlandı.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış başkanlığında, ODÜH Dairesi Başkanlığı Ekoturizm Şube Müdürü Alper Akgün, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Foto Yorumlama Şube Müdürü Aydın Yumuş, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ODÜH Şube Müdürü Adem Parlak, Orman Mühendisi Fatih Albayrak'tan oluşan Türk heyeti ile birlikte Isre ONF Ajansından Roland Dutel ve ONF Auvergne Dağları Ajansından Jean Obstancias'tan oluşan Fransız heyet, Mustafakemalpaşa'nın da aralarında bulunduğu Bursa bölgesindeki ekoturizm alanlarını gezdi.

İki heyet, orman merkezli ekosistemin geliştirilmesi kapsamında, orman yollarının sinyalizasyonu için protokoller ve hassas ekolojik alanlarda gerçekleştirilen ekoturizm çalışmalarındaki en iyi uygulama örneklerini inceledi.

Teknik bilgi alışverişi ve saha çalışmaları yapan heyetler, İnegöl-Oylat, Mustafakemalpaşa-Suuçtu ve Yalova-Termal Ekoturizm parkurlarını ziyaret etti.

Suuçtu'daki yenilikler anlatıldı

Ziyaretlerin Mustafakemalpaşa etabında Suuçtu'ya giden heyete Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'te eşlik ederek, ekoturizm alanında bölgeye yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Fransız heyeti, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan ve bölgenin eko turizm potansiyelini arttırmak amacıyla projelendirilen yatırım ile Suuçtu'da dere boyunu takip edecek şekilde doğal yapılardan imal edilen bisiklet parkuru, yürüyüş yolu, seyir terası, köprü, merdiven ve çeşmelerden oluşan yenilikleri görme imkanı buldu.

Ankara ve Bursa'da gerçekleşen toplantılarda heyet üyeleri tarafından Türkiye ve Fransa'da ekoturizm çalışmalarında izlenen politikalar, saha deneyimleri, karşılaşılan sorunlar ve yapılan çalışmalar görselleri ile birlikte anlatılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara ve Bursa'da 5 gün süren seminer ve saha çalışmalarının ardından Orman Genel Müdürlüğü'ne misafirperverlikleri için teşekkür eden Fransız heyeti Türkiye'den ayrıldı. - BURSA

Suuçtu'ya Fransız ilgisi
Suuçtu'ya Fransız ilgisi

Orman Genel Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Fransa, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suuçtu'ya Fransız ilgisi - Son Dakika Ekonomi


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