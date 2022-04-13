Suwen'in halka arzı için talep toplama bugün başladı - Son Dakika

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan ve talep toplaması bugün başlayan Suwen hisselerinin yüzde 41,1'i halka arz edilecek. Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektöründe yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyüme hedefi olan markanın payları için 18,5 lira sabit fiyattan 13-14-15 Nisan tarihlerinde talep toplanacak.

Türkiye'de iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen marka olan Suwen halka açılıyor.Talep toplama öncesinde çevrim içi bir basın toplantısı yapıldı. Şirkete ve talep toplamaya yönelik yapılan bilgilendirme toplantısına Suwen'in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Sümer, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koç, Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek, Taxim Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Selahattin Zoralioğlu ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Suwen, halka arzda şirketin mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50 milyon adet pay 6 milyon adet sermaye artırımıyla toplam 56 milyon adet paya yükselecek, 17 milyon adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı yüzde 41,1 olacak. Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.'ın, halka arz sonrası şirkette yüzde 18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 lira sabit fiyattan 13-14-15 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz ile ilgili detaylı bilgilere şirketin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın, Gedik Yatırım'ın ve Yatırım Finansman'ın internet sitelerinden erişmek mümkün.

DİLEK: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME ÇİZGİSİ YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ

Toplantıda konuşan Suwen'in Satış ve Pazarlamasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dilek, "Suwen olarak, Türkiye'den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir marka çıkartmayı hedefliyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz" dedi.

MAĞAZA SAYISI 2021 YIL SONUNDA 138'E ULAŞTI

Toplantının devamında söz alan Suwen'in Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koç ise konuşmasında "güçlü büyüme performansı ve artan karlılık" vurgusu yaptı. Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet gösteren Suwen, geçtiğimiz yıllarda mağaza sayısını, toplam satış alanını, net satış gelirlerini ve karlılığını hızla büyüttü.

"Yurt içi mağaza sayısı 2017 yıl sonunda 50'den yüzde 28,9 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 2,8 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 138'e ulaştı. Bu sayıyı 2022 Mart ayı itibari ile 39 şehirde 142'ye taşıdı.

"Toplam satış alanı 2017 yıl sonunda 3.621 metrekareden 4 yılda yüzde 43,1 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek, 4,2 katına çıkardı ve 2021 yıl sonunda 15.165 metrekareye ulaştı.

"Net satış gelirleri 2017 yılında 42,8 milyon lira seviyesinden 2021 yılında 359,9 milyon lira seviyesine yükselirken aynı dönemde net satış gelirlerindeki yıllık ortalama bileşik büyüme oranı yüzde 70,3 oldu.

"Karlılık bakımından şirket 2021 yılında yüzde 31,8 FAVÖK marjıyla 114,3 milyon lira FAVÖK seviyesine ulaştı. Bu tutar 2020 yılında 43,6 milyon liraydı.

Toplantıda ayrıca Türkiye KİEP sektörünün de değerlendirmesini yapan Can Dilek şunları söyledi:

"Türkiye'de kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) harcamalarının yıllardır devam eden hızlı büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor. Deloitte 2021 sektör raporuna göre 2017 yılsonunda 4,9 milyar lira olan Türkiye KİEP Pazarı, 2021 yılsonu itibarıyla 10 milyar liraya ulaşmıştır.

"Pazarın bu gelişimine ek olarak, Suwen'in de içerisinde yer aldığı modern organize kanalların payı 2017 yılında yüzde 38 ve 2021'de ise yüzde 57 olarak gerçekleşmiştir."

İHRACATA ODAKLANILACAK

Yurt dışında Irak, Kıbrıs, Filistin, İsrail ve Azerbaycan'da bulunan toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini belirten Dilek, "Romanya'da kendisine ait şirket üzerinden 3 farklı noktada kira sözleşmesi imzaladı, mağazalardan 2 tanesi açıldı. Orta ve uzun vadede Romanya başta olmak üzere yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.