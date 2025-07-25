SYS Grup, IDEF 2025'te Üç Ülkeyle Anlaşmalar İmzaladı

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), 17'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te Azerbaycan, Pakistan ve Bangladeş ile sözleşme ve niyet anlaşmaları imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup, fuarda gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda üç dost ülkeyle savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile imzalanan niyet anlaşması, SYS Grup bünyesindeki CANiK tarafından geliştirilen 9x19 milimetre tabanca ve aksesuarlarının tedarikine yönelik resmi süreci başlattı. Taraflar, işbirliğini sürdürülebilir şekilde geliştirme yönünde karşılıklı iyi niyet beyanında bulundu.

Pakistan ile imzalanan ve detayları yakın zamanda açıklanacak sözleşme ise uzun soluklu bir tedarik programının ve stratejik işbirliğinin yeni fazını içeriyor. Anlaşma SYS Grup'un bölgede artan etkinliğini bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bangladeş Donanması'nda CANiK sistemlerinin ağırlığı arttı

Bangladeş ile yapılan anlaşma çerçevesinde, ülke deniz kuvvetleri için UNIROBOTICS tarafından geliştirilen, düşük geri tepmeli 30x113 milimetre VENOM LR topunun yer aldığı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi (C-UAS) tedarik edilecek.

Ayrıca, CANiK tarafından geliştirilen M2 QCB 12,7x99 milimetre ağır makineli tüfeklerle entegre silah kürsüsü çözümleri Bangladeş Donanması'na teslim edildi. Böylece, donanmanın M2 tipi ağır makineli tüfek envanterinin yaklaşık yüzde 40'ını CANiK üretimi sistemler oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, farklı ülkelerde karşılıklı güvene dayalı olarak kurdukları ilişkilerin sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik bir vizyonun sonucunda şekillendiğini belirtti.

IDEF 2025'i bir ürün vitrini olmanın ötesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Aral, "Bu yıl fuar kapsamında üç farklı ülkeyle gerçekleştirdiğimiz imzalar, CANiK'in sadece sahada değil, karar verici masalarda da güven duyulan bir marka olduğunu gösteriyor. Uluslararası iş birliklerimiz, üretim gücümüzün ve mühendislik altyapımızın geldiği noktayı da net biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmelerinde bulundu.