TAHAP Rize temsilciliğinden gübre açıklaması: 'Hata tedarikçi firmanın' - Son Dakika

Rize'de yaşanan gübre skandalının ardından TAHAP Rize İl Yönetimi tarafından yapılan açıklamayla sorumlunun tedarikçi firma olduğu ileri sürüldü.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu 6 bin 900 TL'den satılmak üzere 5 tır dolusu gübreyi Rize'nin Ardeşen ilçesine gönderdi. Ucuza gübre almak için Ardeşen ilçesi girişinde toplanan vatandaşalar araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu. Gübre alan Rizeli bir kadın üretici, gübre olan çuvallardan birini açtırdı. Vatandaşlar açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğunu fark etti. Bu durum vatandaşın büyük tepkisine neden oldu.

Yaşanan olay üzerine TAHAP Rize İl Yönetimi tarafından yapılan açıklamada hiçbir üreticinin mağdur edilmeyeceğinin altı çizilerek "Burada hata tedarikçi firmanındır. Dağıtım federasyon başkanımız tarafından durdurulmuştur. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Bu hafta sonu gübrenin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu dağıtım sırasında hiçbir kar amacı gütmeyeceğiz ve aynı fiyattan vereceğiz. Ankara'ya gidiyoruz. Gübreyi yerinde test ettikten sonra bu hafta sonu tekrardan gübre satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için TAHAP İl Yönetimi olarak çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE