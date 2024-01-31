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Taiwan Semiconductor, Japonya'da ikinci tesisini kuracak - Son Dakika
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Ekonomi

Taiwan Semiconductor, Japonya'da ikinci tesisini kuracak

Taiwan Semiconductor, Japonya\'da ikinci tesisini kuracak

Taiwan Semiconductor (TSMC) firması, Japonya'nın Kumamoto şehrine ikinci bir çip imalat tesisi kuracağını duyurdu. Yarı iletken çip açığı nedeniyle üretici firmalar yatırıma zorlanırken, TSMC'nin ikinci tesisi Kumamoto'daki ilk tesisin yakınına kurulacak. İlk fabrikanın 2024 yılında hizmete girmesi planlanırken, ikinci tesisin inşası için 13,5 milyar dolarlık bir yatırım yapılması bekleniyor.

31.01.2024 07:59
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Mikroçip üretim sektörü liderlerinden Taiwan Semiconductor (TSMC) firmasının Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'ya ikinci tesisini kuracağı bildirildi.

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken çip açığı, üretici firmaları yatırıma zorluyor.

Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanı ve Kumamoto milletvekili Sakamoto Tetsuşi, TSMC'nin ikinci çip imalat tesisini, Kumamoto'ya kuracağını bildirdi.

TSMC'nin ikinci tesisi Kumamoto'daki ilk kurduğu tesisin yakın bölgeye kurmayı planladığını kaydeden Sakamoto, resmi duyurunun gelecek ay yapılacağını söyledi.

Resmi Kyodo ajansı, TSMC'nin Kumamoto'daki ilk fabrikasının 8,6 milyar dolara mal olduğunu ve 2024 yılı içinde hizmete girmesinin planladığını aktardı.

İkinci tesisin inşası için TSMC'nin 2 trilyon yen (13,5 milyar dolar) yatırım yapmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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