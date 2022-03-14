Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı

14.03.2022 13:10
Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı

Tarım Kredi Kooperatifleri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilk marketini açtı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilk marketini açtı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da açmayı planladığı 4 marketin ilk şubesini Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokak'ta açtı. Marketin açılışına AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yusuf Ziya Çelikoğlu, Tarım Kredi Bursa Bölge Müdürü Serkan Yılmaz, Tarım Kredi Balıkesir Bölge Yöneticisi Murat Çevirgen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Market hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Serkan Yılmaz, "Bugün yurt genelinde market açılışlarımız devam ederken Bandırma'da ilk marketimizi açtık. Bandırma'da en az 3 market daha açmayı planlıyoruz. Bunun ilkini bugün açtık. Üreticilerin ürünlerini kooperatifimiz aracılığı ile tüketiciye ulaştırıyoruz. Açılışımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından vatandaşlar markette ürünleri inceledi. - BALIKESİR

Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı
Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı
Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı
Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı

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Balıkesir, Bandırma, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifleri Bandırma'da ilk şubesini açtı - Son Dakika


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