Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor - Son Dakika
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Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor

22.05.2022 13:31
Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte Savaştepe Tıbbiyeli Hikmet Tarım Meslek Lisesi uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte Savaştepe Tıbbiyeli Hikmet Tarım Meslek Lisesi uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.

Tarımsal üretimin birçok çeşidinin yapılmaya başlandığı Tarım Meslek Lisesi bölge tarım ve hayvancılığına değer katmaya devam ediyor. Özellikle Savaştepe'de ki üretim desenin artmasına, kullanılan tarım tekniklerinin uygulamalı olarak gösterilmesine katkı sağlayan Tarım Meslek Lisesi geleceğin tarımını tasarlama yolunda büyük görev üstleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, Tarım Meslek Lisesinin uygulama alanlarında yetiştirilen ürünlerin gelişimi ile ilgili süreçleri de yerinde inceleyerek teknik konularda yol gösterici bilgiler verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanarak uygulama süreci devam eden projelerinde görüşüldüğü ziyarette özellikle damlama sulama yöntemi ile çeltik yetiştiriciliği, polar oranı yüksek şeker pancarı üretimi gibi konular da değerlendirildi. - BALIKESİR

Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor
Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor
Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor
Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor
Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor
Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor
Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Balıkesir, Savaştepe, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Meslek Lisesi Savaştepe'ye değer katıyor - Son Dakika


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