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Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında - Son Dakika

Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında

16.01.2022 12:49

- Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında Kadınlar kurdukları kooperatifle Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor İsot, domates, patlıcan kurutmalıklarının en çok yapıldığı Şanlıurfa'da kadınlar, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile kooperatif çatısı altında birleşerek ürettikleri...

- Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında

Kadınlar kurdukları kooperatifle Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor

ŞANLIURFA - İsot, domates, patlıcan kurutmalıklarının en çok yapıldığı Şanlıurfa'da kadınlar, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile kooperatif çatısı altında birleşerek ürettikleri ürünleri yurtiçi ve yurt dışına ihraç ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın kadın girişimcilere yönelik verdiği hibe projesinden yararlanan 15 Şanlıurfalı kadın girişimci, geçtiğimiz yıl kurdukları kooperatif çatısı altında bir araya geldi. Kadın girişimciler temsilcisi iş kadını Cevahir Asuman Yazmacı, kentte Urfa AGRO Kooperatifini kurarak yöreye özgü kurutmalıklar ile dondurulabilen içli köfte, semsek, ağzı açık, ağzı yumuk gibi tescilli yemekleri, Türkiye'nin dört bir yanında pazara sunduklarını söyledi.

Şanlıurfalı kadınlardan ülke ekonomisine destek

Şanlıurfa kadın girişimciler temsilcisi İş Kadını Cevahir Asuman Yazmacı, kooperatif ile ilgili açıklamasında, "Evet kooperatifi biz Ticaret Bakanlığı'ndan da destek alarak 21 Şubat 2021'de kurduk. ve Teknokent'in 14 yıldır atıl olan bir mutfağını kiralayarak bu işe başladık. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığımız destekle de buradaki mutfak ekipmanlarımızın bir kısmını tamamladık. Buradaki asıl hedefimiz Urfa AGRO kadın girişimi ve üretim kooperatifi olarak asıl hedefimiz aslında kadınların hem sosyalleşmesi hem de genelde ülke ekonomisine, özelde Şanlıurfa ekonomisine katkıda bulunmaları hedefiyleydi. Bunu başardığımıza inanıyorum. Bugün bu kooperatifte Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ürünlerini daha çok üretiyoruz. Bu isot, biber salçası, domates salçası, kurutmalıklar ve bunun yanında önemli olan bir detay daha var. Donuk ürünler üretiyoruz. İçli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek gibi organik ev ekmeği gibi ürünler üretiyoruz. ve bunların pazarlanmasına vesile oluyoruz. Buradaki çalışma arkadaşlarımın her biri bu kooperatifin bir pay sahibi olacak. Şimdilik tabi kooperatifin kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına onları burada birlikte üretirken bu arkadaşlarımıza belli oranlarda maaşlar veriyoruz ama ben inanıyorum ki çok kısa bir sürede kooperatif ekonomik anlamda da güçlenince bu kız kardeşlerimizin her biri de bu şirketin bu kooperatifin ortağı olarak devam edecek. Çünkü kooperatifçilik mantığı önemli ve emek veren herkesin de hem aile ekonomisine katkı sağlaması anlamında hem de sosyalleşme anlamında önemli bir olgu aslında kooperatifçilik. Şanlıurfa'da da kadın girişimci arkadaşlarımla birlikte yola çıktık ve bugün inanıyorum ki bu kooperatif genelde Türkiye'ye özelde de Şanlıurfa'ya ve bölgeye örnek bir kooperatif olacak. Sayılarının artmasını da temenni ediyorum" dedi.

"Kadınlar ekonomik özgürlüklerini alsınlar"

Kooperatif bünyesinde maaşlı olarak çalışan kadınlardan Bahar Güler, "Burada çalışıyoruz. İş ortamımız çok güzel. Hem sosyalleştik hem de iş sahibi olduk. İş ortamı gibi değil yani daha çok ev ortamı gibi, sanki evde çalışıyorum. Biz çok memnunuz. İnşallah kooperatifimiz bir yerlere gelir. Ekonomik kısmını hiç düşünmüyoruz. Yani bir yerlere gelsin istiyoruz. Buradan kadınlara çağrıda bulunmak istiyorum, çalışsınlar. Kadınlar erkeklere el avuç açmasınlar, çalışırlar. Ekonomik özgürlüklerini alsınlar" şeklinde konuştu.

Kooperatif bünyesinde maaşlı olarak çalışan kadınlardan Gülten Beyaz ise, "Ben evde çocuğum olmadığı için yalnız zaman geçiriyordum. Zaman zaman evde sıkılıyordum, ev gezmelerine falan bir gün, 2 gün, 3 gün gidersiniz. Bu gezmeler bir yere kadardır. Evde sıkılıyordum. Şimdi bu işimiz sayesinde çok güzel zaman geçiyor. Psikolojik olarak da çok iyi olduk. Burada çalışmak adeta terapi gibi geliyor. Eve de huzurlu gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında
Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında

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Kooperatif, Şanlıurfa, Domates, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım şehri Şanlıurfa'da kadınlar iş başında - Son Dakika Ekonomi


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