Tarım Sektöründe Kesintisiz Büyüme

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve ormancılık sektörünün son 5 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, "Özellikle bu yıl içindeki sektörümüzün büyüme hızı umut verici." dedi.

???????Yumaklı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin 2024'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü hatırlattı.

Tarım sektörünün, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 büyüme kaydettiğinin altını çizen Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamla tarım ve ormancılık sektörü son 5 çeyrekte kesintisiz bir büyüme performansı göstererek ülkemizin kalkınmasına önemli katkıda bulundu. Özellikle bu yıl içindeki sektörümüzün büyüme hızı umut verici. Son iki çeyrekte Türkiye ortalamasının üstünde bir büyüme gerçekleşti. Emeği geçen üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."

"Tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci dünyada ilk 10 ülke arasındayız"

Yumaklı, son çeyrekte de benzer bir performansla sektör olarak büyümeye devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halihazırda 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Ülkemizin potansiyeli bunun çok üstünde. Bu bilinçle daha yüksek rakamlara ulaşmak için üreticimizle, sektörümüzle kol kola vererek daha çok çalışacağız ve hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız."

Tarım ve ormancılık sektörü, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 dördüncü çeyreğinde ise yüzde 0,6 büyürken, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 5,1, ikinci çeyrekte yüzde 4,3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,6 büyüme kaydedildi.