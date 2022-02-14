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Tarım ve gıda sektörünün kalbi Şanlıurfa'da atacak - Son Dakika

Tarım ve gıda sektörünün kalbi Şanlıurfa'da atacak

14.02.2022 09:52
Tarım ve gıda sektörünün kalbi Şanlıurfa'da atacak

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün bölgedeki en büyük organizasyonu 'Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' 15 Şubat'ta Şanlıurfa'da açılıyor.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün bölgedeki en büyük organizasyonu 'Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' 15 Şubat'ta Şanlıurfa'da açılıyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri haline gelen Şanlıurfa, sektörün en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Fuarcılık sektörüne çeyrek asırdan fazla hizmet veren Gold Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek 'Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' 15 - 19 Şubat 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde açılacak.

85 firma 200 marka

Gold Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Özkanlı, fuarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bölgenin en kapsamlı organizasyonu olacak 'Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 85 firma 200'e yakın markasıyla katılacak. Yaklaşık 15 bin metrekare alanda sergilenecek ürünleri Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Gaziantep gibi tarımsal üretimin yoğun gerçekleştirildiği çevre şehirlerden çiftçi ziyaretçileri olacak" dedi.

'Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda tohumdan sulama ekipmanlarına, gıdadan ambalaja, canlı hayvandan yeme geniş bir yelpazede ürün sergileneceğini belirten Gold Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Özkanlı, fuarda çiftçilerin son dönemde yoğun olarak kullandığı güneş enerji sistemlerindeki son teknoloji ile yeni model traktör ve ekipmanların de yer alacağını belirtti.

Yurtdışından da katılım var

Şanlıurfa'da bu kadar geniş kapsamlı bir organizasyonun ilk kez gerçekleştirileceğini anlatan Özkanlı, ilk olmasına rağmen Polonya ve Hindistan'dan şirketlerin stantlarıyla katıldığı 'Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kentte yer alan meslek odalarının ve yerel yönetimin destek verdiğini kaydetti. Özkanlı, 19 Şubat'a kadar açık kalacak fuara tüm bölge çiftçilerini, akademisyenleri, tarım ve gıda sektörüne ilgi duyan herkesi davet etti. - ŞANLIURFA

Tarım ve gıda sektörünün kalbi Şanlıurfa'da atacak

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Şanlıurfa, Türkiye, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve gıda sektörünün kalbi Şanlıurfa'da atacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve gıda sektörünün kalbi Şanlıurfa'da atacak - Son Dakika
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