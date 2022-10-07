Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kirişçi "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak - Son Dakika

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