Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak - Son Dakika
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Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak

07.10.2022 17:42

Sosyal medya hesabından bir duyuru yayınlayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, çiftçilere yönelik 91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kirişçi "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Vahit Kirişçi tarafından açıklanan destekler şu şekilde:

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 45 milyon 159 bin 238 TL

Uzman eller projesi desteği: 8 milyon 216 bin 616 TL

Bireysel sulama hibe destekleri: 35 milyon 787 bin 551 TL

Malak desteği: 2 milyon 270 bin 550 TL

Vahit Kirişçi müjdeyi duyurdu! 91 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılmaya başlanacak
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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak - Son Dakika
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