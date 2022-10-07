Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kirişçi "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Vahit Kirişçi tarafından açıklanan destekler şu şekilde:
Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 45 milyon 159 bin 238 TL
Uzman eller projesi desteği: 8 milyon 216 bin 616 TL
Bireysel sulama hibe destekleri: 35 milyon 787 bin 551 TL
Malak desteği: 2 milyon 270 bin 550 TL
Son Dakika › Ekonomi › Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak - Son Dakika