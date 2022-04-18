Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

18.04.2022 16:48
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, salgın döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Dünya yoklukla mücadele ederken biz sadece 85 milyon vatandaşımızı değil, aynı zamanda 5 milyon bizi yer yurt bilip sığınanların ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerin tarımsal...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, salgın döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Dünya yoklukla mücadele ederken biz sadece 85 milyon vatandaşımızı değil, aynı zamanda 5 milyon bizi yer yurt bilip sığınanların ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerin tarımsal ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Antalya'yı hem üreten hem de ürettiklerinin, "turizmin başkenti" olması dolayısıyla misafirlerince tüketilen bir kent olması açısından ayrı bir konumda tuttuklarını ifade etti.

Antalya'nın geçen yıl büyük bir yangın faciasıyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Kirişci, yangında sadece ormanlık alanların değil, 7 vatandaşın, içindeki canlıların yaşamını yitirdiğini, bazı insanların da yaşadıkları mekanlarından yarılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Bir daha bu tür yangınların olmaması temennisinde bulunan Kirişci, "Bölgenin yüzde 25'lik kısmı yeniden orman olarak güçlenecek, yarısına yakın kısmıyla ilgili de orman teşkilatlarımızın ciddi çalışmaları gerçekleşti. Az bir bölümü kaldı, inşallah 2022'de de bu kısmı tamamlayarak en azından yarayı sarmış olacağız." dedi.

"Dünya yoklukla mücadele ederken biz ürettik"

Bakan Kirişci, tarım bakımından da önemli bir kent olan Antalya'nın üreticilerinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Özellikle salgın döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Kirişci, şunları söyledi:

"Dünya yoklukla mücadele ederken biz sadece 85 milyon vatandaşımızı değil, aynı zamanda 5 milyon bizi yer yurt bilip sığınanların ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerin tarımsal ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun da ötesinde 25-30 milyar dolar düzeyine çıkmış tarımsal ihracatımız var. Antalyalı üreticilerimiz buna çok önemli katkılar sağlamakta."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ekilmedik bir karış toprak, dikilmedik bir fidan bırakmayacaklarını söyleyen Kirişci, ahırlarda, kümeslerde hayvan üretimine de devam edeceklerini kaydetti.

Kirişci, gerek salgın gerekse Rusya- Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye'nin önemli ve başarılı bir duruş sergilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda yapılanları tarihin yazacağını ve gelecek nesillerin yad edeceğini kaydetti.

Bakan Kirişci, Antalya programı kapsamında Vali Ersin Yazıcı'yı da ziyaret etti.

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Antalya, Yangın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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