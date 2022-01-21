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Tarım yazarları Borsa ve Tarım Konseyi'nin konuğu oldu - Son Dakika

Tarım yazarları Borsa ve Tarım Konseyi'nin konuğu oldu

21.01.2022 14:17
Tarım yazarları Borsa ve Tarım Konseyi'nin konuğu oldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğiyle düzenlenen 'Tarım Sohbetleri 2022' paneli çevrimiçi yapıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğiyle düzenlenen 'Tarım Sohbetleri 2022' paneli çevrimiçi yapıldı. Bir tarım kanalının Ankara Temsilcisi Galip Umut Özdil moderatörlüğünde düzenlenen panele, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat konuk oldu.

"Türkiye'de tarım kitaplığı oluşmalı"

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, tarımın son dönem konuşulan en önemli konu olduğunu belirtirken, "Tarımın konuşulması çok önemli ama tarımla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var" dedi. Tarımın doğru veri ve bilgilerle daha çok yazılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Türkiye'de tarım kitaplığı oluşmalı. Tarımla ilgili dönemi, sorunları anlatan kitaplar yazılmalı, kitap daha kalıcı. Bu alanda ilerlemeliyiz" dedi. Tarıma itibarının kazandırılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Tarımın ülke politikaları içerisinde ne kadar önemsendiği önemli. 'Sanayi ile hizmet sektörüyle kalkınacağız, tarım sırtımızda bir yük, tarımdan nasıl kurtuluruz' bakış açısıyla tarım yıllardır kan kaybediyor. Yöneticilerin gündeminde tarım yoksa biz istediğimiz kadar konuşalım, sorunları çözemeyiz" dedi.

"Tarımda en büyük sorun kuraklık ve iş gücü"

Pandeminin Türkiye için büyük fırsat olduğunu, pandeminin ilk aylarında Avrupa üretimi durdururken Türkiye'de üreticinin üretime devam ettiğini belirten Ali Ekber Yıldırım, "Pandemide kaç destek paketi açıklandı ama çoğunda tarıma bir şey çıkmadı. Türkiye üretimi desteklemek yerine ithalatı tercih etti" dedi. Yıldırım, Türkiye'nin potansiyelinin kendisini umutlandırdığını söylerken, "Bu potansiyeli değerlendirecek yönetim anlayışına ihtiyacımız var" dedi. Yıldırım, döviz konusunda yaşanan sıkıntıya da tarımın çare olacağını düşündüğünü söyledi. Tarımda günlük fiyatlar ve zamları konuşurken önümüzdeki en önemli sıkıntının kuraklık ve tarım nüfusunun yaşlanması olduğunu kaydeden Yıldırım, "Biz günlük fiyatları ve zamları konuşuyoruz ama bizi asıl bekleyen tehlike kuraklık ve tarımla ilgilenen kesimin yaşlanması. Bir çok çiftçi 'benden sonra üretecek kimse yok' diyor. Tarım nüfusunu gençleştirmeliyiz" dedi. Yıldırım Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman eller projesinin gençleri tarıma kazandırmak için iyi bir çalışma olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Acilen tarım paketi hazırlanması ve uygulamaya geçmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, çiftçilerin verilen desteğe geç ulaştığını ve desteklerin üretimi teşvik etmede yetersiz kaldığını vurguladı.

"Konuşmayalım doğru politikaları hayata geçirelim"

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, basın sayesinde tarıma yönelik farkındalık oluştuğunu ancak karar vericilerin artık tarımı geleceğe taşıyacak doğru politikaları uygulamaya koyması gerektiğini kaydetti. Donat, "Tarımı konuşmanın ötesine geçmemiz lazım" dedi. Tarım ve gıdanın 84 milyonun cebini etkilediğini belirten Donat, pandemi ve kuraklık krizinden yeterli dersleri çıkaramadığımızı söyledi. Halkın gündeminin işsizlik, alım gücünün daralması ve yüksek fiyatlar olduğunu belirten Donat, "Şimdi fiyatlardan konuşuyoruz ama yarın gıdaya erişim risklerini konuşabiliriz" diye konuştu.

"Tarımın sorunları çözülemeyecek sorunlar değil"

Üreticinin gündeminin girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu belirten Donat, girdi maliyetlerini azaltacak politikalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bazı ürünlerde fiyatlar aşırı artarken, bazı ürünlerde aşırı düşüşler olduğunu belirten Donat, "Fiyatın artması kadar anormal düşmesi de büyük sıkıntı" dedi. Donat, plansızlık nedeniyle fiyatı düşen ürünün bir sonraki yıl üretilmediğini, bunun enflasyon olarak yine tüketicinin cebine yansıdığına dikkat çekti. Nüfusunun büyük bölümü asgari ücretle çalışan bir ülkede aile bütçesinin büyük bölümünün gıdaya harcandığına dikkat çeten Donat, "O nedenle gıda meselesi göz ardı edilecek bir mesele değil" şeklinde konuştu. İklim değişikliğine karşı doğada kendi başına yetişen bitkilerin bile adaptasyon süreci yaşadığını belirten Donat, "Ama bizim hazırlığımız yok, direniyoruz. AB'nin yeşil mutabakatına bütün ülkeler uymak zorunda. Hazırlıklarımızı bu yönde yapmalıyız" dedi. Donat, tarımın sorunlarının çözülemeyecek, altından kalkılamayacak sorunlar olmadığını, her ülkenin kendi potansiyeline göre çözümlerini ortaya koyduğunu, ülkemizde liyakatlı, konusuna hakim karar vericilerle sorunların çözülebileceğini kaydetti.

"Raporlar raflarda duruyor"

AGRO TV Ankara Temsilcisi Galip Umut Özdil, tarıma yönelik çok sayıda rapor hazırlandığını ancak hepsinin raflarda beklediğini kaydetti. 2011'de hazırlanan kuraklık eylem planının uygulanmamasının büyük eksiklik olduğunu belirtirken, "Çölleşme eylem planı var. 2. Tarım şurası sonuç raporu var. Yazılanların üçte biri uygulamaya konulsaydı tarımda sorunlarımızın çoğunu çözerdik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Tarım yazarları Borsa ve Tarım Konseyi'nin konuğu oldu
Tarım yazarları Borsa ve Tarım Konseyi'nin konuğu oldu
Tarım yazarları Borsa ve Tarım Konseyi'nin konuğu oldu

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Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım yazarları Borsa ve Tarım Konseyi'nin konuğu oldu - Son Dakika Ekonomi


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