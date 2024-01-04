Tarım ve Orman Bakanlığından Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek Programı

Tarım ve Orman Bakanlığının 29 Aralık 2023 Tarihli Remi Gazetede yayınlanan; 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı'nın başvuruları 3 Ocak 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 19 Şubat 2024 olurken, başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden onlıne olarak yapılacak. Program çerçevesinde yatırımcılara yüzde 50 hibe verilecek.

Hibeye esas proje tutarları iki ve üç katına çıkarıldı

Muğla İl Tarım ve Oman Müdürü Muhammed Sevinç yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın her yıl tarımsal yatırımları desteklemek amacıyla Kırsak Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları 3 Ocak tarihinde başladı. 15. etap olarak gerçekleştirilecek olan destek programında bu yıl hibeye esas proje tutarları iki ve üç katına çıkarıldı. Bu önemli ayrıntıyı yatırımcılarımızla paylaşmak isterim. Yeni tesisler için 2023 yılında 7 milyon TL olan tutar 14 milyona, tamamlama projelerinde 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı/teknoloji yenileme veya modernizasyonunda 4 milyon liradan 10 milyon liraya, kırsal ekonomik altyapı yatırımları 1 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi. Yatırımcıların proje tutarının yüzde 50'si hibe olarak verilecek. Başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden internet üzerinden yapılacak olup, ayrıntılı bilgi almak için İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Son başvuru tarihinin 19 Şubat 2024 olduğunu da hatırlatmak isterim" dedi.

2023 yılında toplam 24 milyon 333 bin 402 TL hibe desteği ödemesi yapıldı

İl Müdürü Sevinç, 2023 yılında verilen desteklere değinerek, "İlimizde 2023 yılında KKYDP çerçevesine giren konulardan; ekonomik yatırım projeleri çerçevesinde 6 projeye, bireysel sulama sistemleri projesinde 24 projeye, uzman eller projelerinde 3 projeye, makine, alet ekipman desteklerinde 399 projeye toplamda 24 milyon 333 bin 402 TL hibe desteği ödemesi yapıldı" dedi. - MUĞLA