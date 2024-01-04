 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığından Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek Programı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanlığından Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek Programı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı'nın başvuruları 3 Ocak 2024 tarihinde başladı. Program kapsamında yatırımcılara yüzde 50 hibe verilecek ve hibe tutarları iki ve üç katına çıkarıldı. Başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden online olarak yapılacak ve son başvuru tarihi 19 Şubat 2024 olarak belirlendi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Sevinç, 2023 yılında toplamda 24 milyon 333 bin 402 TL hibe desteği ödemesi yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığından Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek Programı
04.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:40
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığının 29 Aralık 2023 Tarihli Remi Gazetede yayınlanan; 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı'nın başvuruları 3 Ocak 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 19 Şubat 2024 olurken, başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden onlıne olarak yapılacak. Program çerçevesinde yatırımcılara yüzde 50 hibe verilecek.

Hibeye esas proje tutarları iki ve üç katına çıkarıldı

Muğla İl Tarım ve Oman Müdürü Muhammed Sevinç yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın her yıl tarımsal yatırımları desteklemek amacıyla Kırsak Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuruları 3 Ocak tarihinde başladı. 15. etap olarak gerçekleştirilecek olan destek programında bu yıl hibeye esas proje tutarları iki ve üç katına çıkarıldı. Bu önemli ayrıntıyı yatırımcılarımızla paylaşmak isterim. Yeni tesisler için 2023 yılında 7 milyon TL olan tutar 14 milyona, tamamlama projelerinde 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı/teknoloji yenileme veya modernizasyonunda 4 milyon liradan 10 milyon liraya, kırsal ekonomik altyapı yatırımları 1 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi. Yatırımcıların proje tutarının yüzde 50'si hibe olarak verilecek. Başvurular www.tarimorman.gov.tr adresinden internet üzerinden yapılacak olup, ayrıntılı bilgi almak için İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Son başvuru tarihinin 19 Şubat 2024 olduğunu da hatırlatmak isterim" dedi.

2023 yılında toplam 24 milyon 333 bin 402 TL hibe desteği ödemesi yapıldı

İl Müdürü Sevinç, 2023 yılında verilen desteklere değinerek, "İlimizde 2023 yılında KKYDP çerçevesine giren konulardan; ekonomik yatırım projeleri çerçevesinde 6 projeye, bireysel sulama sistemleri projesinde 24 projeye, uzman eller projelerinde 3 projeye, makine, alet ekipman desteklerinde 399 projeye toplamda 24 milyon 333 bin 402 TL hibe desteği ödemesi yapıldı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aralık, Muğla, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek Programı - Son Dakika


10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz işlemi yapıldı Ece Ronay'ın iş yerine haciz işlemi yapıldı
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12
Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında

Son Dakika
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
07:15 İran'daki terör saldırılarında parmakları var mı? İsrail'den ilk açıklama
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığından Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement