Çiftçilerin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, 783,5 milyon TL'lik destek ödemesinin bugün hesaplarda olacağını müjdeledi.
Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "783 milyon 465 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Çiftçilere yapılacak destekler şöyle:
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Ekonomi › 783,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika