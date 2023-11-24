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783,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika

783,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Destekleme ödemeleri arasında bitkisel ürün sigortası, zeytinyağı, sertifikalı tohum üretimi, kırsal kalkınma yatırımı ve uzman eller projesi desteği bulunuyor.

783,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
24.11.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:43
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Çiftçilerin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, 783,5 milyon TL'lik destek ödemesinin bugün hesaplarda olacağını müjdeledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "783 milyon 465 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere yapılacak destekler şöyle:

  • Bitkisel ürün sigortası desteği 684 milyon 394 bin 142 lira,
  • Zeytinyağı desteği 60 milyon 130 bin 230 lira,
  • Sertifikalı tohum üretim desteği 16 milyon 766 bin 806 lira,
  • Kırsal kalkınma yatırım desteği 14 milyon 694 bin 699 lira,
  • Uzman eller projesi desteği 7 milyon 479 bin 123 lira.

İşte o paylaşım:

Bakan müjdeyi verdi! 783,5 milyon liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarında olacak
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 783,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 783,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika
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