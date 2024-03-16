Tarımsal sulama ücretsiz oldu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB'deki Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti. Firma sahibi Fatma Şener tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrikaya geçerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal da Vali Soytürk'e eşlik etti. Ayrıca, Tekirdağ'da 'Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk ile bir araya gelerek proje hakkında değerlendirmeler yaptı. Süleymanpaşa'da ise gençler iftar programında bir araya geldi. Tekirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençler, Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi'nde buluştu. İl Müftüsü Mustafa Soykök, gençlerle ramazanın bereketini paylaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti ve tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezi'ne davet etti.