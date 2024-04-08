Tarlada kalan lahanayı ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarlada kalan lahanayı ücretsiz dağıtıyor

Adana'da bir üretici, ihracat için ektiği lahana tarlada kalınca ücretsiz dağıttı. Üretici, lahanaları dağıtırken bereketlendiğini söyledi ve bölgede alacak komisyon evi bulunmadığı için satamadığını belirtti.

08.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:08
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Tarlada kalan lahanayı ücretsiz dağıtıyor

ADANA - Adana'da bir üretici, ihracat için ektiği lahana tarlada kalınca ücretsiz dağıttı.

Kozan'ın Hacıbeyli Mahallesi'nde bu yıl 10 dönüm araziye 27 bin 500 lahana fidesi eken üretici Haşim Taşkın tarlada kilosu 8 TL'den 1 TL'ye düşen lahanayı satamayınca kendi toplayıp köyüne dağıtma kararı aldı. 10 gündür tarladan topladığı lahanaları dağıtan Taşkın, "Dağıt dağıt bitmiyor sanki bereketleniyor" dedi.

Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin lahanaya ilgi gösterdiğini fakat Kozan'da bunu alacak komisyon evi bulunmadığı için lahananın tarlada kaldığını aktaran Haşim Taşkın, "10 dönüm araziye ekim yaptım. Ücretsiz dağıtıyorum yine bitiremedim. Bereketli çıktı. Bu ihracat olan bir lahana 2 ile 5 kilo arasında olan bir ürün. Ektiğimizde kilosu 8 TL idi. Ama şu an 1 TL gene satamıyoruz. Hal yetersiz kalıyor. Yurt dışında sarma lahana olan, turşusu kısa sürede tüketim olmazsa olmuyor. O yüzden sarma yapmak için özellikle kullanıyor. Bölgede alacak komisyon evi yok. Bunu alacak bulamadım. Ben de ücretsiz dağıtıyorum. 70 ton gibi bir rekolte oldu ama satamadım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarlada kalan lahanayı ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika

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