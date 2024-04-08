Tarlada kalan lahanayı ücretsiz dağıtıyor
ADANA - Adana'da bir üretici, ihracat için ektiği lahana tarlada kalınca ücretsiz dağıttı.
Kozan'ın Hacıbeyli Mahallesi'nde bu yıl 10 dönüm araziye 27 bin 500 lahana fidesi eken üretici Haşim Taşkın tarlada kilosu 8 TL'den 1 TL'ye düşen lahanayı satamayınca kendi toplayıp köyüne dağıtma kararı aldı. 10 gündür tarladan topladığı lahanaları dağıtan Taşkın, "Dağıt dağıt bitmiyor sanki bereketleniyor" dedi.
Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin lahanaya ilgi gösterdiğini fakat Kozan'da bunu alacak komisyon evi bulunmadığı için lahananın tarlada kaldığını aktaran Haşim Taşkın, "10 dönüm araziye ekim yaptım. Ücretsiz dağıtıyorum yine bitiremedim. Bereketli çıktı. Bu ihracat olan bir lahana 2 ile 5 kilo arasında olan bir ürün. Ektiğimizde kilosu 8 TL idi. Ama şu an 1 TL gene satamıyoruz. Hal yetersiz kalıyor. Yurt dışında sarma lahana olan, turşusu kısa sürede tüketim olmazsa olmuyor. O yüzden sarma yapmak için özellikle kullanıyor. Bölgede alacak komisyon evi yok. Bunu alacak bulamadım. Ben de ücretsiz dağıtıyorum. 70 ton gibi bir rekolte oldu ama satamadım" diye konuştu.
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Filistinli işadamı ve Türk-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher, Filistin mutfaklarında kullanılan malzemelerin yüzde 50 ila 60'ının Türk malı olduğunu belirtti. Cevher, Türk ürünlerinin Filistinli şirketler için büyük önem taşıdığını ve İsrail gümrüğü üzerinden geçtiği için ticaret verilerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği malların büyük bir kısmı Akdeniz üzerinden Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki şirketlere ulaşıyor.
Filistin Ekonomi Bakanlığı Politika ve İstatistik Departmanı Direktörü Reşat Yusuf, Türkiye'nin son yıllarda Filistin pazarında Çin'in yerini aldığını belirterek, Türkiye'nin İsrail'i istisna tutarsak Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke olduğunu söyledi. Yusuf, Türk ürünlerinin Filistin pazarındaki payının arttığını ve Türk üreticilerin yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu vurguladı. Ancak Filistin'in İsrail üzerinden ithalat yapması ve İsrail'in sınır kapılarını kontrol etmesi nedeniyle ticaret verilerinin çarpıtıldığını ve maliyetlerin arttığını ifade etti.
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