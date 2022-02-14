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TARSİM'den Azerbaycan AGRAR Sigorta Fonu'na ziyaret - Son Dakika

TARSİM'den Azerbaycan AGRAR Sigorta Fonu'na ziyaret

14.02.2022 15:43
TARSİM'den Azerbaycan AGRAR Sigorta Fonu'na ziyaret

TARSİM, geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan Azerbaycan AGRAR (Tarım) Sigortaları Fonu'na ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM, geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan Azerbaycan AGRAR (Tarım) Sigortaları Fonu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi modelinin kardeş ülke Azerbaycan'da kurulabilmesi amacına yönelik olarak geçtiğimiz yıllarda yoğun çalışmalar sürdüren TARSİM, bu rehberlikler doğrultusunda geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan Azerbaycan AGRAR Sigortaları Fonu'na ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarım sigortası alanındaki işbirliğinin artarak devam etmesi ve Azerbaycan'da kurulan sistemin geleceğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim ÜSTÜN, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nden Tarım Müşaviri Hakan Kalender, AGRAR Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov, AGRAR Sigorta Fonu İşletici Şirket CEO'su Elvin Aliyev, İşletici Şirket CEO Yardımcıları Roman Emircanov ile CEO Yardımcısı Firdovsi Ağaşirinov iştirak etti.

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün ve AGRAR Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov programın devamında, Azerbaycan'ın önde gelen televizyon kanalı olan ARB TV'de iki ülke arasındaki iş birliği ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - İSTANBUL

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Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Sigorta, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TARSİM'den Azerbaycan AGRAR Sigorta Fonu'na ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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