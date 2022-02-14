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TARSİM'den Azerbaycan Agrar Sigorta Fonuna ziyaret - Son Dakika

TARSİM'den Azerbaycan Agrar Sigorta Fonuna ziyaret

14.02.2022 22:49
TARSİM'den Azerbaycan Agrar Sigorta Fonuna ziyaret

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, TARSİM desteğiyle Azerbaycan'da kurulan Agrar Sigorta Fonu yetkililerini ziyaret etti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, TARSİM desteğiyle Azerbaycan'da kurulan Agrar Sigorta Fonu yetkililerini ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Tarım Müşaviri Hakan Kalender, Agrar Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov, Agrar Sigorta Fonu İşletici Şirket Üst Yöneticisi (CEO) Elvin Aliyev, Agrar Sigorta Fonu işletici şirket yöneticileri Roman Emircanov ile Firdovsi Ağaşirinov katıldı.

Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarım sigortası alanındaki iş birliğinin artarak devam etmesi ve Azerbaycan'da kurulan sistemin geleceğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün ve Agrar Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov toplantının ardından, basın mensuplarına iki ülke arasındaki iş birliği ve sürdürülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TARSİM heyeti toplantının ardından, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği yetkilileriyle görüştü. Görüşme kapsamında, iki ülke arasındaki tarım sigortaları alanındaki iş birliği ve Agrar Sigortaları Fonu ile sürdürülen çalışmalar hakkında konuşuldu.

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Tarım Sigortaları Havuzu, Azerbaycan, Sigorta, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TARSİM'den Azerbaycan Agrar Sigorta Fonuna ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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