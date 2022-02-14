Tarsus Yeryüzü Pazarına ilgi yoğun

Türkiye'nin 4'üncü, dünyanın 70'inci pazarı olarak açılan, üreticilerin tüketiciler ile aracız buluştuğu Tarsus Yeryüzü Pazarı, Tarsuslular tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Doğal ortamlarında yetişen organik ve yerel ürünlerin satışının gerçekleştiği Yeryüzü Pazarında renkli görüntüler oluştu.

Mersin'in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta açılan ve toplamda 40 üreticinin katıldığı Yeryüzü Pazarı, yoğun ilgi görüyor. Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ziraat Odası, Tarsus Slow Food işbirliği ile Kubatpaşa Medresesi üzerinde kurulan Yeryüzü Pazarında üreticiler bölgeye özgü tat ve değerleri Tarsuslular ile buluşturuyor.

Halkın gıda alanında daha iyi hizmet alması, ulusal ve uluslararası konumda Tarsus'un tanıtılması, kırsal kalkınmanın geliştirilmesi amacıyla kurulan Yeryüzü Pazarında, yerel halkın ürettiği tamamen doğal ve nitelikli ürünler tezgahlara çıkıyor. Üreticiler ile tüketicilerin aracısız bir şekilde buluştuğu pazarda, taze meyve, sebze, et ve süt ürünlerinin yanı sıra yöresel yemekler ve pastalar da satılıyor. - MERSİN