Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor

Son günlerde kurdaki hareketlilikten dolayı birçok ürünün maliyeti arttı. Geçen hafta fırıncılarla başlayan zam talebi bugün taşıma ücretleriyle devam etti. Akaryakıta son gelen zamlardan dolayı şoför esnafı zor günler geçirmeye başladı.

SERVİSÇİ ESNAFININ SIKINTILARI

Servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında zorlandığını ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafımızın sözleşmeleri her yıl haziranda yapılıyor. Dolayısıyla maliyet tespitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin haziran ayında sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10,41 TL'ye çıkarak yüzde 40 oranında bir artış söz konusu. Pandemi döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkı güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalı" dedi.

"ŞOFÖR ESNAFI AKARYAKIT ZAMMINA KARŞI ZORLANIYOR"

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşıma ücretlerine yansıtılarak şoför esnafının korunması gerektiğini belirten Apaydın, "Akaryakıta karşı ayakta durmakta zorlanan kesim yalnızca servisçilerimiz değil. Şehir içinde taşıma faaliyetinde bulunan taksi, dolmuş, minibüs ve özel halk otobüsü ile yolcu taşıyan esnafımız da akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar görüyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında motorin ortalama 6,60 TL iken, 9 Aralık itibarıyla 10 TL'nin üzerine çıktı.