AK Parti'li Canikli'nin asgari ücret hesabına CHP'li Altay'dan tepki: Hangi kasaptan et alıyor, adresini merak ediyoruz - Son Dakika
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AK Parti'li Canikli'nin asgari ücret hesabına CHP'li Altay'dan tepki: Hangi kasaptan et alıyor, adresini merak ediyoruz

06.12.2022 00:37
AK Parti'li Canikli'nin asgari ücret hesabına CHP'li Altay'dan tepki: Hangi kasaptan et alıyor, adresini merak ediyoruz

TBMM'de 2023 bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli asgari ücretin 1 sene önceki alım gücüyle bugünü karşılaştırdı. Asgari ücretlinin geçtiğimiz yıl 2 bin 825 lirayla 41 kilo kuşbaşı et alabildiğini söyleyen Canikli, "Bugün 5 bin 500 liralık asgari ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş" dedi. Canikli'ye tepki gösteren CHP'li Engin Altay, "Hangi kasaptan et alıyorsa o kasabın adresini hepimiz merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM'de 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 1 sene önceki alım gücüyle bugünü karşılaştıran Canikli'ye CHP sıralarından tepki yükseldi.

"DOLAR BAZINDA ARTIŞ YÜZDE 43"

Asgari ücretle 1 sene önce 205 dolar satın alabildiğini, bugün bu rakamın 295 dolara çıktığını savunan Canikli, "Asgari ücret kaç dolar satın alabiliyordu, somut. Bakalım. Geçen yıl aralık ayında asgari ücret 2 bin 825 lira. Kur ne kadar? 13,72 lira. Dolayısıyla 5 Aralık 2022'de yani 1 yıl önce asgari ücretli 205.9 dolar satın alabiliyordu. Doların fiyatı da yükseldi, önemli bir ölçüt. Bugün dolar 18,65 TL. Asgari ücret ne 5 bin 500 TL. Bugün ne kadar alıyor? 295 dolar arkadaşlar. Bir yıl önce asgari ücretli 209 dolar alırken, bugün tam 295 dolar alıyor. Dolar bazında artış yüzde 43. Bunu da check edelim" dedi.

"ÇOK ARTIŞ YOK AMA DÜŞMEMİŞ"

1 yıl önce 68 lira olan kuşbaşı etin fiyatının bugün 138 liraya çıktığını, asgari ücretin de 5 bin 500 liraya yükseltilerek vatandaşın alım gücünün düşmediğini söyleyen Canikli, "Kırmızı ete bakalım. 1 yıl önce dana kuşbaşı etinin fiyatı 68 lira. Bugün 138 lira. 1 yıl önce 2 bin 825 liralık asgari ücret ile 41 kilo alabiliyor. Bugün 5 bin 500 liralık asgari ücret ile 42 kilogram alabiliyor. Çok artış yok ama düşmemiş" ifadelerini kullandı.

"CANİKLİ'NİN ET ALDIĞI KASABIN ADRESİNİ MERAK EDİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Canikli'nin konuşmasının ardından yerinden söz aldı. Altay, Canikli'ye, "Sayın Canikli'yi dikkatle dinledim, şunu merak ettim, 85 milyon da merak ediyor. Hangi kasaptan et alıyorsa o kasabın adresini hepimiz merak ediyoruz" sorusunu yöneltti.

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Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Canikli'nin asgari ücret hesabına CHP'li Altay'dan tepki: Hangi kasaptan et alıyor, adresini merak ediyoruz - Son Dakika


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