TCMB, Dış Borç İstatistiklerini Yayınlamaya Başlayacak

20.02.2026 11:41
TCMB, 12 Mart 2026'dan itibaren Türkiye Dış Borç İstatistiklerini yayınlayacağını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Dış Borç İstatistikleri yayınını 12 Mart 2026'dan itibaren yayımlamaya başlayacağını duyurdu.

TCMB, Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin dış yükümlülüklerine ilişkin verilerin tek bir çatı altında, şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımla kamuoyuna sunulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmakta olan Türkiye Dış Borç İstatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanmaya başlayacaktır" denildi.

Açıklamaya göre, Türkiye Dış Borç İstatistikleri, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile birlikte 12 Mart 2026 tarihinden itibaren Merkez Bankası yayımlanmaya başlanacak.

"İstatistiksel bütünlük sağlanmış olacaktır"

Açıklamada, yayının devrine ilişkin metodolojik değişiklik konusunda, "Türkiye Dış Borç İstatistikleri yayınının TCMB'ye devriyle birlikte menkul kıymet yükümlülüklerinden kaynaklanan dış borcun derlenmesinde uluslararası metodolojiye uygun olarak, menkul kıymetin ihraç edildiği ülke yerine menkul kıymeti elinde bulunduranın yerleşikliği esas alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bu değişiklikle birlikte, yerleşiklik esasına göre derlenen Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ile Türkiye Dış Borç İstatistikleri arasında istatistiksel bütünlüğün sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "TCMB tarafından yayımlanmakta olan 'Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri' yayını ise ilgili veriler Türkiye Dış Borç İstatistikleri altında sunulacağından mükerrerlik olmaması için sonlandırılacaktır" denildi.

Ödemeler dengesi istatistiklerinde güncelleme

Açıklamada, yerleşiklik esasının Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne tam yansıtılmasına yönelik çalışmalara da değinilerek, "Yerleşiklik esasının Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne tam yansıtılması çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi Birincil Gelir/Gider kaleminin bir unsuru olan menkul kıymet yükümlüklerinden doğan faiz giderlerinin derlenmesinde, kıymet bazlı hesaplama yöntemine geçilecektir. Veri kaynağında iyileştirme kaynaklı söz konusu güncelleme, 12 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak olan Ocak 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne yansıtılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

