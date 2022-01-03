TEB'de üst düzey üç atama

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Faktoring Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dr. Akın Akbaygil'in yerine TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar getirildi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankada 3 üst düzey atama gerçekleşti.

Buna göre 1997 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın bir iştiraki olarak kurulan TEB Faktoring'in 16 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı üstlenen Dr. Akın Akbaygil, görevini TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar'a devretti. TEB Faktoring'de 15 yıldır Genel Müdürlük yapan Baydar'dan boşalan koltuğa ise TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Gülümser Özgün Henden atandı.

Stratejik öncelikleri ve büyüme hedefleri doğrultusunda Kurumsal Bankacılık Grubu ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu'nu da aynı çatı altında birleştiren TEB, Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ömer Yenidoğan'ı atadı.

Çağatay Baydar

St. Michel Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Çağatay Baydar, Arthur Andersen Türkiye'de kariyerine başladı. Türkiye'nin ilk faktoring şirketi olan FactoFinans Alacak Alımı AŞ'de 5 yıl, sonrasında Genel Müdür olarak Koç Faktoring AŞ ve Koç Finansal Kiralama AŞ'de 6 yıl çalışan Baydar, Aralık 2006'dan itibaren TEB Faktoring AŞ'de 15 yıldır görev yapıyor. Çağatay Baydar, 2011-2013 ve 2016-2019 tarihleri arasında dünyanın en büyük faktoring zinciri olan Factors Chain International'ın (FCI) başkanlığını yapmış olup bugün itibaroyla FCI'ın Başkan Vekili.

Gülümser Özgün Henden

Karabük Yenice Lisesi ve ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olan Gülümser Özgün Henden, bankacılık kariyerine 1992 yılında Garanti Bankası'nda başladı. Devamında Osmanlı Bankası ve Finansbank'ta hem şube hem de genel müdürlük birimlerine yönetim kademelerinde yer alan Henden, 2003 yılında TEB bünyesine katılarak ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık alanlarında üst düzey görevlerde bulundu. 2015 yılından bu yana Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ömer Yenidoğan

Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ömer Yenidoğan, MBA yüksek lisansını University of Nottingham'da tamamladı. 1995 yılında ise Citibank'ta bankacılık kariyerine başlayan Yenidoğan, 1997 yılında TEB Grup bünyesine katıldı ve TEB Yatırım, TEB Portföy Yönetimi, Bireysel Bankacılık ve Özel Bankacılık alanlarında üst düzey görevlerde bulundu. Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Ömer Yenidoğan, 2014 yılından bu yana da Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.