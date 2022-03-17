Technopc'den kamuya özel ürünler - Son Dakika

Technopc, kamunun farklı alanları için özel çözümler, eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden saha operasyonlarının ihtiyaç duyduğu güvenlikli ve sağlam, en zorlu iklim koşullarında bile kullanılabilir bilgisayarlara kadar her alanda ürünler sağıyor.

Technopc'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'inci kez bilişim sektörünü bir araya getiren Kamu Bilişim Festivali, Antalya'da gerçekleşti. 500'den fazla katılımcının buluştuğu festivale, Technopc altın sponsor olarak destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, yarının dünyasına hazırlandıkları dijital dönüşüm sürecinde, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin en fazla etkilendiği kesim olan kamu kurumlarının Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi ve dijital dönüşümün gerçekleşmesinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kamu kurumlarının bilişim yöneticileri ile özel sektörü bir araya getiren organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Technopc, özellikle kurumsal müşteriler için ürettiği teknolojik ürün çözümlerinin, yıllardır test edilmiş ve onaylanmış ürünler olmasının getirdiği güvenle, kamunun beklentilerine cevap vermekte hiç zorlanmıyor, sorunsuz ürün ve hizmet sunabiliyor. Kamu için üretim yapacak şirketlerin belli kriterleri karşılamasının gerekmektedir.

Technopc olarak 25 yıllık deneyimimiz, yerli Ar-Ge ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı tasarım merkezimizle kamu ihtiyaçlarına uçta uca çözümler sunarak öne çıkıyoruz. Geniş yelpazedeki ürünleri Türkiye'de üretiyoruz. Kamunun farklı alanları için özel çözümler üretiyoruz. Technopc olarak eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden saha operasyonlarının ihtiyaç duyduğu güvenlikli ve sağlam, en zorlu iklim koşullarında bile kullanılabilir bilgisayarlara kadar her alanda ürünlerimizle dikkati çekiyoruz."

9 büyük şehir hastanesinde Technopc tercih edildi

Murat Yücel, Türkiye'nin en kapsamlı sağlık yatırımlarından biri olan şehir hastanelerinin, kesintisiz çalışma, yüksek performans ve başarılı mobilite gereken ürünleri için Technopc'yi tercih ettiğini belirtti.

Türkiye'nin 9 büyük şehir hastanesi projesinde Technopc medikal ürün ve çözümlerinin aktif olarak kullanıldığını ifade eden Yücel, bu hastanelerde Medikal Tablet Serisi, Medikal AIO Serisi, Bilgilendirme Ekranları Serisi, Medikal İlaç Dağıtım Serisi, Mobil/Medikal İş İstasyonu Serisi, Kan Alma/Pendant Serisi, Medikal El Terminali Serisi ve Hasta Başı Ekran Serisi ürünlerinin kullanıldığını ifade etti.

Yücel, Technopc'nin aynı zamanda kamuda eğitim sektörünün ihtiyaçları için de yenilikçi çözümler ürettiğini bildirdi.

Bu çözümler sayesinde yalnızca geleneksel bilgisayarlar değil, aynı zamanda eğitim yaşamını kolaylaştıracak, deneyimi geliştirecek, sınıflardaki teknoloji kullanımını artıracak çözümlerin hedeflendiğini aktaran Yüzel, "Technopc eğitim serisi, bir okulun uçtan uca ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri kapsıyor. Öğrenci ve Öğretmen Tableti Serisi, Sanallaştırma Çözümleri Serisi, Akıllı Tahta ve Kürsü PC Serisi, Bilgilendirme Ekranları Serisi, AIO Pc Serisi, Mini Pc Serisi, Storage ve Sunucu çözümleri yer alıyor. Türkiye'de 100'den fazla üniversitede Technopc teknolojik ürün çözümleri kullanılıyor." ifadelerini kullandı.