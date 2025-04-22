TEDAŞ Denetimlerini Yürüttü - Son Dakika
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Ekonomi

TEDAŞ Denetimlerini Yürüttü

TEDAŞ Denetimlerini Yürüttü

TEDAŞ, 2021-2022 yıllarında 19 elektrik dağıtım ve 18 tedarik şirketinin denetimlerini gerçekleştirdi.

22.04.2025 19:41
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, geçen yıl Türkiye genelinde hizmet veren 19 elektrik dağıtım şirketi ile 18 görevli tedarik şirketinin denetim kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

TEDAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Yapıcı, buradaki konuşmasında, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince TEDAŞ'a verilen görev kapsamında, periyodik olarak genel aydınlatma mali denetiminin yapıldığını bildirdi.

Yanmayan armatürlerin denetimi kapsamında, Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması'nın 2019'un başında devreye alındığını dile getiren Yapıcı, "Bu uygulamayla vatandaşlar ihbarda bulunabilmektedir, şikayetin zamanında giderilmemesi durumunda ceza uygulanmaktadır. 2025 Şubat sonuna kadar yaklaşık 370 bin kullanıcı tarafından bildirilen 1 milyon 600 binden fazla aydınlatma arızasının giderilme oranı yüzde 98,18 olarak gerçekleşti. Ayrıca, geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinde 21'inde periyodik denetim, 55'inde ise kısmi denetim yapılmıştır." dedi.

Yapıcı, TEDAŞ tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yer alan izleme çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından bir sonraki yıl yapılacak yatırımların, can ve mal güvenliğini tehdit eden arızaların yoğunlaştığı bölgeler, bağlantı hatları, genişleme ve yeni yatırım önceliklerine göre belirleneceğini ifade eden Yapıcı, "Dağıtım şirketleri tarafından yapılan yatırımların sahadaki uygulamaları yerinde izleniyor. Geçen yıl Türkiye genelinde hizmet veren 19 elektrik dağıtım şirketi ile 18 görevli tedarik şirketinin denetim kontrolleri yapıldı." diye konuştu.

Yapıcı, daha önce ortalama 70 günde sonuçlanan proje onaylarının 7-8 güne indirildiğini anlattı.

Lisanssız üretim tesislerinin de proje onay süreçlerinin TEDAŞ'a devredildiğini anımsatan Yapıcı, şöyle konuştu:

"Geçmişte en fazla 240 güne kadar uzanan bir proje onay sürecini yaklaşık 15 güne kadar düşürebildik. Şebeke yatırımlarına ilişkin kabullerde de yine geçmişte 60-90 gün arasında değişen bir kabul süreci yaşanıyordu. Bunu da ortalama 35-40 güne kadar düşürebildik. Lisansız üretim tesislerinin geçici kabulleri de bizim tarafımızdan yapılmakta. Daha önceden 120 günde gerçekleştirilen kabul sürecini yaklaşık 20 güne düşürmüş durumdayız."

Yapıcı, Türkiye'deki tüm elektrik kesintilerinin 7 gün 24 saat esasına göre izlendiğini belirterek, kamulaştırılma işlemlerine ilişkin bilgi paylaştı.

Elektrik dağıtım tesislerinin kamulaştırılma işlemleri için 2013-2024 döneminde 2 milyar 3 milyon 416 bin 984 lira harcama yapıldığını ifade eden Yapıcı, 2025-2027 döneminde ise harcama tutarının 2 milyar 500 milyon lira olarak öngörüldüğünü söyledi.

Eğitim çalışmaları

Yapıcı, kurumda sektör paydaşlarının gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler verildiğini kaydetti.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan'da bulunan 4 eğitim merkezinde elektrik dağıtım sektörünün ihtiyacını karşılayacak nitelikte yurt içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yapıcı, elektrik dağıtım sektörü, özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılayacak eğitimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEDAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TEDAŞ Denetimlerini Yürüttü - Son Dakika

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